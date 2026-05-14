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美国豁免部分世界杯球迷签证保证金　涉5个晋级决赛周国家

即时国际
更新时间：03:09 2026-05-14 HKT
发布时间：03:09 2026-05-14 HKT

美国政府宣布，暂停要求部分持世界杯门票的外国旅客缴交最高1.5万美元签证保证金，以便利球迷入境观看2026年世界杯赛事。

部分国家旅客被视为「高逾期居留风险」

美联社报道，美国国务院周三（13日）表示，来自部分被列为「高逾期居留风险」国家的旅客，只要已确认购买世界杯门票，并加入国际足协（FIFA）快速签证系统，即可获豁免保证金要求。

美国去年起对50个国家旅客实施签证保证金制度，金额介乎5000至1.5万美元，以打击持短期签证入境后逾期居留情况。其中5个已晋级世界杯的国家受影响，包括阿尔及利亚（Algeria）、佛得角（Cape Verde）、科特迪瓦（Côte d’Ivoire）、塞内加尔（Senegal）及突尼斯（Tunisia）。

美国国务院领事事务助理国务卿Namdar表示，美国希望举办「史上最大、最好」的世界杯，因此决定向合资格球迷豁免签证保证金。

今次被视为特朗普政府近年收紧移民政策下，少有放宽入境要求的措施。2026年世界杯将于6月11日开锣，由美国、加拿大及墨西哥联合主办。

球员、教练等已获豁免

此前，世界杯球员、教练及部分工作人员已获豁免保证金要求，但普通持票球迷一直未被纳入豁免范围，直至最新安排公布。

报道指出，特朗普政府近年多次收紧移民及入境措施，包括限制部分国家旅客入境，以及要求外国旅客提交社交媒体纪录，引发人权组织批评与世界杯「团结世界」精神不符。

国际特赦组织（Amnesty International）及多个美国民权团体早前更发出「世界杯旅游警示」，提醒旅客注意美国当前入境环境。

酒店预订远低预期

美国酒店与住宿协会（American Hotel & Lodging Association）本月亦表示，签证障碍及地缘政治问题已大幅影响国际旅客需求，世界杯酒店预订情况远低于原先预期。

据报，国际足协早前曾要求美方豁免相关保证金安排，并于白宫及华盛顿多次会议中讨论，最终获国务院及国土安全部批准。

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