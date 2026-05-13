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「杜特尔特刽子手」躲参议院 3天拒捕　军警进入建筑物后传枪响

即时国际
更新时间：23:01 2026-05-13 HKT
发布时间：23:01 2026-05-13 HKT

菲律宾参议院深夜惊传出枪响！曾任前总统杜特尔特「扫毒战争」头号执行官、现任参议员德拉罗沙（Ronald dela Rosa）因涉嫌反人类罪遭国际刑事法院（ICC）通缉，目前正躲在参议院建筑内与执法人员对峙。周三晚，参议院内部传出多声枪响，现场陷入一片混乱。

「石头」狂奔逃跑  参议长护航

综合外媒报道，现年64岁、绰号「石头」（Bato）的德拉罗沙，周一在参议院上演惊险「脱逃秀」。当时国家调查局（NBI）探员试图进入议场逮人，德拉罗沙拔足狂奔穿越走廊与楼梯间，成功撇甩探员并躲进议场核心。身为杜特尔特盟友的参议长卡耶塔诺（Alan Peter Cayetano）随即对他提供「保护性拘留」，甚至扬言要控告执法人员藐视议会。

随后48小时，德拉罗沙一直躲在建筑内。至周三晚，大批军方人员持步枪进入建筑，现场随即传出激烈枪声。卡耶塔诺透过facebook直播惊恐表示：「我们不知道发生什么事，所有人被锁在房间里，我们正受到攻击！」

ICC通缉令：涉虐杀32人

根据周一解密的ICC逮捕令，德拉罗沙被指控在2016年至2018年担任警察总长期间，授权、纵容并奖励杀戮行为，导致至少32人惨死，涉嫌反人类谋杀罪。前总统杜特尔特已于去年被捕并送往海牙受审。

菲律宾政坛剧烈动荡，现任总统小马可斯（Ferdinand Marcos Jr.）曾与杜特尔特之女莎拉（Sara Duterte）结盟，但自从杜特尔特被捕后，两大政治家族彻底撕破脸。德拉罗沙在对峙期间甚至向军方袍泽喊话，高唱军校校歌，呼吁军警「表达心声」，不要让小马可斯政府将菲律宾人交给「外国人（ICC）」处置。

目前参议院仍处于封锁状态，德拉罗沙坚称不会屈服，并透过媒体要求支持者前往参院外集结。这场涉及国际司法与菲国政权斗争的僵局，恐将持续延烧。

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