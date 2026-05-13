邮轮50人疑染诺如病毒1老翁死亡 1700人在法国波尔多船上隔离

英国大使邮轮公司（Ambassador Cruise）「野心号」邮轮（Ambition）爆发诺如病毒，一名90岁乘客死亡，约50人出现感染症状。邮轮周二抵达法国西部波尔多港，船上超过1700名乘客和船员被隔离。

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这艘邮轮5月6日离开设得兰群岛展开14日的航程，途经贝尔法斯特、利物浦和法国布列斯特，周二抵达波尔多港，原计划从波尔多港前往西班牙。据信船上共有1233名乘客，乘客和船员大部分来自英国或爱尔兰。

大使邮轮公司表示，死者生前未通报任何肠胃疾病症状，死因有待尸检确定。另有48名乘客和1名船员出现肠胃疾病症状，法国当局指示所有人留在船上，并要求检查船上人员的健康状况和记录。

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一支专业医疗团队和卫生顾问已派往船上，将采集样本送往波尔多大学医院进行实验室检测，检测结果至少需要六个小时才能出炉。在调查和检测进行期间，所有乘客和船员都已被告知留在船上，等候进一步指示。

数据显示，船上病例自利物浦登船后有所增加。船公司表示已加强消毒及指导乘客勤洗手。