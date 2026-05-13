Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邮轮50人疑染诺如病毒1老翁死亡 1700人在法国波尔多船上隔离

即时国际
更新时间：21:48 2026-05-13 HKT
发布时间：21:48 2026-05-13 HKT

英国大使邮轮公司（Ambassador Cruise）「野心号」邮轮（Ambition）爆发诺如病毒，一名90岁乘客死亡，约50人出现感染症状。邮轮周二抵达法国西部波尔多港，船上超过1700名乘客和船员被隔离。

相关新闻：邮轮疫情｜加勒比公主号爆发诺如病毒 115人腹泻呕吐

这艘邮轮5月6日离开设得兰群岛展开14日的航程，途经贝尔法斯特、利物浦和法国布列斯特，周二抵达波尔多港，原计划从波尔多港前往西班牙。据信船上共有1233名乘客，乘客和船员大部分来自英国或爱尔兰。

大使邮轮公司表示，死者生前未通报任何肠胃疾病症状，死因有待尸检确定。另有48名乘客和1名船员出现肠胃疾病症状，法国当局指示所有人留在船上，并要求检查船上人员的健康状况和记录。

相关新闻： 汉坦病毒｜洪迪厄斯号爆疫酿3死 华客「擦身而过」检测呈阴性

一支专业医疗团队和卫生顾问已派往船上，将采集样本送往波尔多大学医院进行实验室检测，检测结果至少需要六个小时才能出炉。在调查和检测进行期间，所有乘客和船员都已被告知留在船上，等候进一步指示。

数据显示，船上病例自利物浦登船后有所增加。船公司表示已加强消毒及指导乘客勤洗手。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
牛头角的士铲上行人路酿5伤 两女途人挨撞一死一昏迷
01:34
牛头角的士铲行人路 两女途人挨撞1死1昏迷 7旬司机及两乘客同送院
突发
6小时前
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
影视圈
5小时前
太子花墟超群饼店5.17结业！屹立近60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满
超群饼店太子花墟店结业！屹立60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满
饮食
9小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
2026-05-12 08:00 HKT
乐风创办人烧炭亡 旗下楼盘后续命运惹关注
乐风创办人烧炭亡 旗下楼盘后续命运惹关注 旺角Elize Park已沽清 参考恒大珺珑湾看影响
楼市动向
9小时前
《爱．回家之开心速递》惊传7月大结局 播足近10年终划句号 疑因一事推倒重来开新处境剧
影视圈
9小时前
伍仲衡创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」 被网民插冇同理心：鼎爷已好伤心
伍仲衡创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」 被网民插冇同理心：鼎爷已好伤心
影视圈
6小时前
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
商业创科
10小时前
极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？平机会有回应｜Juicy叮
极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？平机会有回应｜Juicy叮
时事热话
1小时前
美国总统特朗普抵达北京开始访华。
01:03
特朗普访华︱空军一号飞抵北京 相隔9年再踏足中国︱持续更新
大国外交
1小时前