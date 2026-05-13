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BTS柾国也中招！中国黑客涉偷韩国人钱 从泰国押解回韩受查

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更新时间：18:34 2026-05-13 HKT
发布时间：18:34 2026-05-13 HKT

一名中国黑客涉嫌攻击多个网站，并以转账方式，从南韩受害者银行账户和数字资产账户中盗取钱款，涉案金额超过380亿韩圜（约2亿港元）。这名40岁疑犯A某去年5月在泰国落网，5月13日被引渡到南韩。警方计划在讯问疑犯并分析证据后，正式申请逮捕令。

据韩联社报道，A某在泰国等地组织黑客团伙，于2023年8月至2025年4月期间，非法收集南韩公民个人资讯，并以受害人身份擅自办理手机号进行身份验证，借此从受害者账户中盗取巨额资金。

受害者当中不乏明星及大企业负责人。男子偶像「天团」防弹少年团（BTS）成员柾国名下证券账户中，也也被盗取价值达84亿韩圜（约4400万港元）的HYBE（经理人公司）股份，所幸及时采取止付措施，避免了资金损失。

南韩法务部与警察厅联手展开行动，去年5月在泰国抓获A某及全姓共犯（36岁，中国籍）。全某去年8月22日已被押解至南韩，并于去年9月16日在羁押状态下被起诉。

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