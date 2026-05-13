凯特癌愈后首外访 赴意大利考察瑞吉欧教学法

英国皇储妃凯特周三（5月13日）对意大利展开为期2天的访问，是她自2024年确诊癌症以来，首次官方海外之行。法新社报道，凯特将访问意大利北部城市雷焦艾米利亚（Reggio Emilia）。

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该市是享誉全球幼儿教育体系「瑞吉欧教学法」的发源地。凯特与威尔斯亲王威廉育有3个孩子，她们早期教育是凯特非常关注的领域。

肯辛顿宫发表声明说，此次访问将聚焦于凯特在幼儿早期发展领域的工作。声明还说，这将是一次高级别的实地考察，旨在探索国际上支持幼儿及幼儿照护者的领先做法。

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凯特2024年1月接受腹部手术，同年3月宣布确诊癌症并开始接受化疗 。她在2025年1月表示癌症病情已缓解，并逐步恢复履行王室公务。

凯特上一次正式出访是在2022年12月，与威廉一同前往美国波士顿，出席「地球卫士奖」（Earthshot Prize）的颁奖典礼。