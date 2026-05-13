Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

凯特癌愈后首外访 赴意大利考察瑞吉欧教学法

即时国际
更新时间：18:18 2026-05-13 HKT
发布时间：18:18 2026-05-13 HKT

英国皇储妃凯特周三（5月13日）对意大利展开为期2天的访问，是她自2024年确诊癌症以来，首次官方海外之行。法新社报道，凯特将访问意大利北部城市雷焦艾米利亚（Reggio Emilia）。

相关新闻：凯特患癌︱承认化疗期间「扮勇敢」 艰辛康复路改变一生

该市是享誉全球幼儿教育体系「瑞吉欧教学法」的发源地。凯特与威尔斯亲王威廉育有3个孩子，她们早期教育是凯特非常关注的领域。

肯辛顿宫发表声明说，此次访问将聚焦于凯特在幼儿早期发展领域的工作。声明还说，这将是一次高级别的实地考察，旨在探索国际上支持幼儿及幼儿照护者的领先做法。

相关新闻：凯特44岁生日发布影片 回顾抗癌2年心路历程 强调大自然疗愈力量

凯特2024年1月接受腹部手术，同年3月宣布确诊癌症并开始接受化疗 。她在2025年1月表示癌症病情已缓解，并逐步恢复履行王室公务。

凯特上一次正式出访是在2022年12月，与威廉一同前往美国波士顿，出席「地球卫士奖」（Earthshot Prize）的颁奖典礼。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
牛头角的士铲上行人路酿5伤 两女途人挨撞一死一昏迷
01:20
牛头角的士铲行人路 两女途人挨撞1死1昏迷 七旬司机及两乘客同送院
突发
3小时前
太子花墟超群饼店5.17结业！屹立近60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满
超群饼店太子花墟店结业！屹立60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满
饮食
6小时前
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
商业创科
7小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
2026-05-12 08:00 HKT
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
影视圈
2小时前
《爱．回家之开心速递》惊传7月大结局 播足近10年终划句号 疑因一事推倒重来开新处境剧
影视圈
6小时前
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
影视圈
22小时前
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
影视圈
2026-05-12 18:35 HKT
乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围 旗舰商厦沦银主盘
01:53
乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围 旗舰商厦沦银主盘
商业创科
18小时前
伍仲衡创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」 被网民插冇同理心：鼎爷已好伤心
伍仲衡创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」 被网民插冇同理心：鼎爷已好伤心
影视圈
3小时前