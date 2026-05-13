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入围瑞士小姐人妻遭丈夫害命 子宫被摘除残肢放入搅拌机成肉酱

即时国际
更新时间：15:25 2026-05-13 HKT
发布时间：15:25 2026-05-13 HKT

瑞士2022年发生一宗恐怖凶杀案。曾入围瑞士小姐决赛的克莉丝蒂娜（Kristina Joksimov）惨遭丈夫马克（Marc Rieben）杀害，死后子宫被摘除，部分残肢还被丢入工业用搅拌机「绞碎成肉酱」。

英国传媒报道，近日，被告马克出庭受审，法庭文件曝光，死者被杀的细节再成为关注。

曾入围瑞士小姐决赛的克莉丝蒂娜惨遭丈夫马克杀害。IG@catwalkcoach
曾入围瑞士小姐决赛的克莉丝蒂娜惨遭丈夫马克杀害。IG@catwalkcoach
曾入围瑞士小姐决赛的克莉丝蒂娜惨遭丈夫马克杀害。IG@catwalkcoach
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曾入围瑞士小姐决赛的克莉丝蒂娜惨遭丈夫马克杀害。IG@catwalkcoach
曾入围瑞士小姐决赛的克莉丝蒂娜惨遭丈夫马克杀害。IG@catwalkcoach
曾入围瑞士小姐决赛的克莉丝蒂娜惨遭丈夫马克杀害。IG@catwalkcoach
曾入围瑞士小姐决赛的克莉丝蒂娜惨遭丈夫马克杀害。IG@catwalkcoach

被化学剂溶尸

据调查资料，死者与丈夫原育有两名女儿。事发当日，夫妇因离婚、监护权及财务问题发生争执，克莉丝蒂娜提出离婚，马克冒起杀机。检方指，马克先将妻子推向墙壁，再用「类似丝带的物体」将妻子勒死。

马克杀人后，再用刀与园艺剪肢解妻子，继而摘除其子宫。随后再用工业用搅拌机将部份残肢搅成肉酱，最后用化学剂溶尸。

父亲垃圾袋见女儿断头

法院文件又指，马克一边肢解尸体时，同时用手机看YouTube影片。克莉丝蒂娜的父亲最终在洗衣房的一个黑色垃圾袋中发现女儿的遗体。据家族友人转述，父亲打开垃圾袋，看见仍连带著头发的断头。

警方在搅拌机发现皮肤、肌肉与骨头碎片。去年12月，马克被指控谋杀，但他辩称自己的行为是出于「正当防卫」。
 

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