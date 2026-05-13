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俄罗斯试射可携核弹头新型导弹 普京：威力是西方现役弹头四倍以上

即时国际
更新时间：09:45 2026-05-13 HKT
发布时间：09:45 2026-05-13 HKT

俄罗斯于当地时间周二（12日）成功试射一枚可携带核弹头的新型远程洲际导弹。在美俄《中程导弹条约》于2019年失效后，《新削减战略武器条约》（New START）成为两国间仅存的军备控制协议。然而，截至今年2月，双方仍未就条约的延期或替代方案达成任何共识。

据法新社报导，俄罗斯总统普京在接收到「萨尔马特」（Sarmat）洲际弹道导弹发射成功的报告后，公开宣称该型导弹为「世界上最强大的导弹系统」。普京指出，该导弹所能携带的弹头威力，是西方国家现役弹头的四倍以上，并强调「萨尔马特」将于今年年底前正式投入「作战使用」。

俄罗斯成功试射「萨尔马特」（Sarmat）洲际弹道导弹。俄罗斯国防部
俄罗斯成功试射「萨尔马特」（Sarmat）洲际弹道导弹。俄罗斯国防部
俄罗斯成功试射「萨尔马特」（Sarmat）洲际弹道导弹。俄罗斯国防部
俄罗斯成功试射「萨尔马特」（Sarmat）洲际弹道导弹。俄罗斯国防部
俄罗斯成功试射「萨尔马特」（Sarmat）洲际弹道导弹。俄罗斯国防部
俄罗斯成功试射「萨尔马特」（Sarmat）洲际弹道导弹。俄罗斯国防部
俄罗斯成功试射「萨尔马特」（Sarmat）洲际弹道导弹。俄罗斯国防部
俄罗斯成功试射「萨尔马特」（Sarmat）洲际弹道导弹。俄罗斯国防部

射程达3.5万公里

自2022年首次试射以来，普京曾多次表示将在当年年底前完成部署，惟相关计划此前一直未能如期落实。联合国裁军研究所高级研究员波德维格（Pavel Podvig）分析指，俄方在今年内部署这枚最大型导弹具备现实可能性，但预料这并不会令「俄罗斯战略力量的威慑潜力发生显著变化」。

在《新削减战略武器条约》到期后不久，美俄两国曾同意恢复高层级军事对话，但目前尚无迹象显示双方会立即续签或延长该条约。美国前总统特朗普（Donald Trump）曾敦促签署一项将中国纳入其中的新军控协议，但北京方面已公开予以拒绝。此外，美俄两国近期多次互指对方未能严格履行《新削减战略武器条约》的义务。

据悉，「萨尔马特」是后苏联时代俄罗斯生产的首枚超重型洲际弹道导弹，其射程据报高达3.5万公里，具备极强的战略打击能力。

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