印度医学入学试疑泄题遭取消 家长新德里示威

5月初在印度举行的全国医学入学考试（NEET），由于有传言称试卷泄露，于周二被取消。这激起了学生和家长的愤怒，数十名学生组织成员在首都新德里举行示威。

全国医学入学资格考试（NEET）是进入印度医学院校的必经之路。5月3日，近228万名考生在印度各地5000多个考场参加了考试。但周二，负责组织考试的国家机构NTA表示「目前的考试程序不能被允许继续进行」。印度媒体称，调查人员认为泄密源头可能是西部拉贾斯坦邦。当地警方表示他们正在调查一份据称于考试前流传的「预测题」。该份「预测题」共410题，其中约120题出现在实际考试的化学部分。当局已展开调查。

警调查试前流传「预测题」

国家考试局表示，取消考试是为了「维护考试制度的信任与学生的利益」。但补考日期尚未公布，引发学生和家长对入学流程可能因此延误的担忧。

大批应试的学生及家长抗议。X@therashtradoot

一名17岁的新德里考生表示，为了备考，她两年来推掉所有社交，甚至在祖父去世当周仍坚持参加模拟考。

她说，自己「日夜兼程地朝着目标努力，结果考试却取消了」。在印度，许多学生为了考试参加昂贵且高强度的私人补习班。考生表示，希望政府能在一个月内举行补考，以尽量减少对入学造成的干扰。

印度考试制度存在的漏洞再次引发强烈关注。2024年，该考试也曾爆出泄题、舞弊和加分违规等丑闻，引发了全国性的抗议。