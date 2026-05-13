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习特会｜特朗普启程访华预告「将发生许多好事」 称习近平年底前会到美国

即时国际
更新时间：11:04 2026-05-13 HKT
发布时间：11:04 2026-05-13 HKT

美国总统特朗普（Donald Trump）周二（12日）启程前往中国前表示，和习近平将有很好的会面，双方都期待，还称「将发生许多好事」，又说习近平将于今年底前访问美国。

特朗普从白宫搭乘直升机前往安德鲁联合基地（Joint Base Andrews），登上总统专机「空军一号」（Air Force One）飞往中国。根据白宫提供资讯，同行者包括美国国务卿卢比奥（Marco Rubio）、国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）及贸易代表葛里尔（Jamieson Greer）等人。

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特朗普离开白宫前接受传媒访问，被问及有关伊朗战争，要向习近平传达什么讯息？他表示，双方将就此「长谈」，并称，习近平是他的朋友，「一直以来都是我们处得来的人」，今次将会是一次非常精彩的行程，很多好事将会发生，又说习近平将于今年底前访问美国。

美国总统特朗普周二（12日）启程前往中国前表示，预于访华期间与中国国家主席习近平讨论伊朗战事。路透社
美国总统特朗普周二（12日）启程前往中国前表示，预于访华期间与中国国家主席习近平讨论伊朗战事。路透社
美国总统特朗普周二（12日）启程前往中国前表示，预于访华期间与中国国家主席习近平讨论伊朗战事。路透社
美国总统特朗普周二（12日）启程前往中国前表示，预于访华期间与中国国家主席习近平讨论伊朗战事。路透社

他还说，「这将是一趟非常令人兴奋的访问，将发生许多好事」，但未提供细节。特朗普又称，他和习近平将有很好的会面，两人通过话，对此都抱持期待。

此外，外界预期访华期间与国家主席习近平讨论伊朗战事，他在出发前表示，在伊朗问题上美国「不需要中国帮忙」。

路透社报道，特朗普离开白宫时向记者表示：「我不认为我们需要任何人在伊朗问题上提供协助。我们无论如何都会赢，以和平方式也好，其他方式也好。」特朗普其后再向记者表示，虽然双方有很多议题需要讨论，但「坦白说，伊朗未必是其中之一」，并称美方「已完全控制伊朗局势」。

今次将是特朗普与习近平超过半年来首次面对面会谈。外界关注，两国将如何处理贸易摩擦、美以对伊朗战事，以及其他分歧议题。特朗普在伊朗局势仍未明朗下访华。目前结束战事的外交谈判陷入僵局，而中国一直与伊朗保持关系，亦是伊朗石油主要买家之一。

报道指，特朗普近期一直希望中国运用对伊朗的影响力，促使德黑兰与华府达成协议，结束自2月底美国及以色列对伊朗发动空袭后持续至今的冲突。

特朗普预计周三抵达北京，并于周四及周五与习近平举行会谈。这亦是他自2017年以来首次访华。

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