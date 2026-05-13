习特会｜特朗普启程前往中国 谈伊朗局势：「美国毋须中国帮忙」

美国总统特朗普（Donald Trump）周二（12日）启程前往中国前表示，预于访华期间与中国国家主席习近平讨论伊朗战事，他在出发前表示，在伊朗问题上美国「不需要中国帮忙」。

路透社报道，特朗普离开白宫时向记者表示：「我不认为我们需要任何人在伊朗问题上提供协助。我们无论如何都会赢，以和平方式也好，其他方式也好。」特朗普其后再向记者表示，虽然双方有很多议题需要讨论，但「坦白说，伊朗未必是其中之一」，并称美方「已完全控制伊朗局势」。

今次将是特朗普与习近平超过半年来首次面对面会谈。外界关注，两国将如何处理贸易摩擦、美以对伊朗战事，以及其他分歧议题。特朗普在伊朗局势仍未明朗下访华。目前结束战事的外交谈判陷入僵局，而中国一直与伊朗保持关系，亦是伊朗石油主要买家之一。

美国总统特朗普周二（12日）启程前往中国前表示，预于访华期间与中国国家主席习近平讨论伊朗战事。路透社

美国总统特朗普周二（12日）启程前往中国前表示，预于访华期间与中国国家主席习近平讨论伊朗战事。路透社

报道指，特朗普近期一直希望中国运用对伊朗的影响力，促使德黑兰与华府达成协议，结束自2月底美国及以色列对伊朗发动空袭后持续至今的冲突。

特朗普预计周三抵达北京，并于周四及周五与习近平举行会谈。这亦是他自2017年以来首次访华。