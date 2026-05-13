瑞典咖啡店AI任「店长」营运 包办招聘管理 曾出错订6000张餐巾

瑞典首都斯德哥尔摩（Stockholm）一间实验性咖啡店，近日由人工智能（AI）代理担任「店长」，负责招聘员工、管理库存及日常营运，引起外界关注AI未来是否可能取代管理层角色。

AI营运由Gemini驱动

美联社报道，这间名为「Andon Café」的咖啡店由美国三藩市初创公司Andon Labs开设，店内虽然仍由真人咖啡师冲调饮品及服务顾客，但幕后营运几乎全部由名为「Mona」的AI系统处理。该AI由Google Gemini驱动，公司仅向它提供基本指示，包括设法令咖啡店获利，以及自行处理营运细节。

咖啡店自4月中开业以来，销售额超过5700美元，但原本逾2.1万美元预算目前仅剩不足5000美元。公司表示，大部分支出属开店初期成本，希望未来能逐步达至收支平衡。

安排电力及网络合约

报道指，「Mona」自行安排电力及网络合约、申请餐饮牌照，又会透过LinkedIn及Indeed招聘员工，并使用Slack与咖啡师沟通。不过，AI在库存管理方面亦频频出错，包括曾为小型咖啡店订购6000张餐巾、3000只橡胶手套及4套急救用品，甚至购入店内完全用不上的罐头番茄。此外，AI有时会订购过量面包，有时又错过每日订货期限，导致店内部分三文治需要暂停供应。

公司技术团队成员彼得森（Hanna Petersson）解释，问题与AI「记忆上下文限制」有关，即系统未能长时间记住过往资料，因此会忘记自己曾下过甚么订单。

学者企业责任谁属成疑

有学者则对AI直接管理企业表示忧虑。瑞典皇家理工学院（KTH Royal Institute of Technology）工业经济学副教授卡拉卡亚（Emrah Karakaya）形容，让AI掌控企业如同「打开潘朵拉盒子」，一旦发生食物中毒等事故，责任谁属将成问题。

不过，店内咖啡师则表示，暂时不担心被AI取代，认为真正需要担心失业的，可能是中层管理人员。