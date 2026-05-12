印尼偷渡船大马海域翻沉 14人失踪恐葬身大海

一艘怀疑载有印尼非法入境者的偷渡船，昨日（11日）在马来西亚西岸对开海域沉没。事件中共有23人获救，惟至今仍有14人下落不明，生死未卜，当地海事部门目前正展开大规模搜救行动。

渔夫清晨揭发 23人海中获救

马来西亚霹雳州（Perak）海事机构主任穆罕默德（Mohamad Shukri Khotob）发表声明指出，昨日清晨时分，一名渔夫在邦咯岛（Pangkor）对开海域发现多名遇难者在海面上漂浮，随即通报当局。

在马来西亚邦咯岛附近海域，一艘据信载有印尼非法移民的船只沉没后，获救的幸存者们坐在船上。 路透社

救援行动期间，一艘当地渔船成功救起23名印尼籍人士，当中包括7名女性。所有获救者事后已被送往当地水警码头，以进行身分登记及进一步调查。

拟赴吉隆坡槟城打黑工

当局初步调查显示，肇事船只合共载有37人，于5月9日从印尼奇沙兰（Kisaran）出发，原定前往马来西亚首都吉隆坡及西北部槟城（Penang）等地。

在马来西亚邦咯岛附近海域，一艘据信载有印尼非法移民的船只沉没后，获救的幸存者们坐在船上。 路透社

报道指，印尼与马来西亚之间的海峡航道为偷渡黑点，经常发生严重海难。出事船只往往严重超载，乘客多为计划偷渡至大马种植园及工厂寻找工作机会的印尼基层劳工。移工权益人士指出，据估计，每年有10万至20万印尼人冒险上船前往大马，而且经常是贩运集团招揽来的人，抵达马来西亚后会被剥削。