日本熊出没 | 黑熊入侵东京八王子市 当局严阵以待 设笼诱捕

日本近期熊出没事件频传，东京都八王子市元八王子町也有民众拍到黑熊出没，当局虽未发现熊只脚印或排泄物，但仍不敢大意，周二（12日）将设置诱捕笼。今年迄今，已有3宗疑似熊致命袭击案。而环境部的数据显示，截至今年3月的12个月内，确认全国超过5万次熊目击，捕获并杀死的熊数量较一年前几乎增加了3倍，达到14,601头。

八王子市向民众发警告

据《产经新闻》报道，当地有居民周日（10日）检查设置在元八王子町内2丁目树林中的野猪陷阱和感应监视器时，发现4月29日晚上8时15分许拍到疑似熊只的生物，专家后续确认是1头身长超过1米的成年黑熊。

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八王子市惊传有熊出没，当局已呼吁民众小心。维基网站

截至今年3月的12个月内，日本全国确认超过5万次熊目击。横滨市绿之协会

今年迄今，已有3宗疑似熊致命袭击案。图为日本熊出没警示图。法新社

八王子市政府周一（11日）和警方与相关单位，已向当地民众发出警告，呼吁民众要多加小心，目前尚未有其他目击或损害通报，专业人员搜索后也没有找到脚印或排泄物，不过市政府仍会展开诱捕。

过去12个月全国目击逾5万熊出没

日本政府初步数据显示，截至今年3月的12个月内，日本目击并击毙的熊只数量创下新高。

环境部的数据显示，去年日本因熊只袭击造成13人死亡，是先前最高纪录的2倍以上。而今年迄今，已有3宗疑似熊致人死亡。

截至3月31日的财政年度，当局确认全国超过5万次熊目击，是2年前近2.5万次纪录的2倍以上。

捕杀熊只数量创历史新高

根据数据，捕获并杀死的熊数量较一年前几乎增加了3倍，达到1万4601头，也创下历史新高，远超2023财政年度略超过9000头的纪录。

当地媒体报道，部分北部地区4月目击数是去年的4倍以上，因为熊只刚从冬眠中苏醒。

去年几乎每天都有熊被目击进入住宅、在学校附近徘徊，并在超市和温泉度假村肆虐。

