特朗普镀金雕像高尔夫球场揭幕 引发「崇拜假神」宗教争议

美国佛州迈阿密多拉尔特朗普高球度假村近日出现一座巨型金色特朗普雕像，雕像本体高约4.6米，若加上基座总高度约6.7米，外型采镀金青铜打造，呈现特朗普在2024年7月宾州巴特勒遇刺未遂后高举拳头的姿态。外界认为，设置此金像显然带有浓厚的特朗普个人崇拜色彩，质疑此举违反《圣经》中「禁止崇拜假神」的教义。不过，特朗普支持者中的福音派牧师则为此辩护，强调这并非偶像崇拜。

雕像设置在高球练习场附近，由雕塑家科特里尔（Alan Cottrill）创作，并由加密货币组织$PATRIOT委托制作。揭幕仪式由长期支持特朗普的福音派牧师伯恩斯（Mark Burns）主持，伯恩斯致词时表示，这座雕像并非要神化特朗普，而是象征韧性、自由与爱国精神，也是一种「对生命的颂扬」。

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特朗普镀金雕像引发争议。路透社

今年2月10日还在工作室里的特朗普金像。美联社

特朗普则对自己的金像表达高度满意。美联社

被指违反《圣经》教义

不过，镀金雕像一亮相便引发两极反应，有批评者指很容易令人联想到《出埃及记》中的「金牛犊」意象。部分宗教人士批评，这样的设计与呈现方式容易被视为偶像崇拜，甚至质疑与《圣经》教义相违。面对外界争议，伯恩斯也强调，他们敬拜的对象只有耶稣基督，试图淡化外界对个人崇拜的批评。

特朗普大赞真正艺术品

据了解，这项雕像计划原本预计在特朗普第2次就职前亮相，但因付款问题一度延宕，直到今年4月底款项结清后，才顺利落脚特朗普高球场。特朗普则对自己的金像表达高度满意，并在自家社交平台Truth Social分享照片，形容这座雕像是「真正的艺术品」，也赞扬设置者是「伟大的美国爱国者」。

质疑搞偶像崇拜

批评者指出，特朗普近年持续推动各种个人品牌塑造，包括推出印有特朗普名字的《圣经》与运动鞋，以及将甘迺迪表演艺术中心部分区域重新命名为「特朗普－甘迺迪表演艺术中心」，且相关决策被指规避国会与董事会正常讨论程序。