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乌克兰总统办公室前主任 涉洗千万美元黑钱遭调查

即时国际
更新时间：12:54 2026-05-12 HKT
发布时间：12:54 2026-05-12 HKT

乌克兰特别反腐败检察院当地时间11日宣布，总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）的前办公室主任叶尔马克（Andrii Yermak）涉嫌腐败和洗钱，金额涉近一千万美元，目前正对其展开调查。

叶尔马克：我只有一套公寓 一辆车

乌克兰特别反腐败检察院11日发表声明称，叶尔马克涉嫌利用建造基辅附近的高档建筑项目，洗钱约4.6亿格里夫纳（折合约8191万港元）。不过，叶尔马克11日在基辅接受记者采访时表示，等调查结束后，他才会发表评论。他强调自己没有豪宅，只有一间公寓和记者现场看到的那辆车。

相关新闻：乌克兰反贪反到总统幕僚长 叶尔马克住家及办公室被搜后辞职

叶尔马克现年54岁，曾长期担任乌克兰总统办公室主任及乌方谈判代表团团长，是泽连斯基的亲密盟友与重要外交助手。去年11月，一宗涉及金额近1亿美元的乌克兰能源腐败案曝光后，国家反腐败局与特别反腐败检察院对叶尔马克的住所进行了搜查，随后他被迫辞职。

2024年，乌克兰国家安全局以涉嫌购买武器时贪污，拘留相关国防部官员。
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2024年，乌克兰国家安全局拘捕了其他涉贪官员。
2024年，乌克兰国家安全局拘捕了其他涉贪官员。

相关新闻：乌克兰反贪 总统亲信家中发现黄金马桶

另外，乌克兰特别反腐败检察院这一调查还牵涉泽连斯基的其他亲信——企业家蒂明迪奇（Timur Mindich）和乌克兰前副总理切尔尼绍夫（Chernyshov）。
 

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