德州检察长控告Netflix 指非法追踪用户数据 让年轻观众上瘾

影音串流平台Netflix遭美国德州检察长入禀法院起诉，诉讼指控Netflix不当搜集用户数据，并将数据提供给广告商；同时将Netflix平台设计成令年轻观众上瘾。诉讼要求当局发布禁制令，禁止Netflix在诉讼期间搜集或披露消费者数据。

共和党籍德州检察帕克斯顿（Ken Paxton）入禀达拉斯地区法院，提交长达59页的诉状，开篇即写道：「当你在看Netflix时，Netflix也在看著你。」

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Netflix否认指控。路透社

Netflix是备受欢迎的著名影音串流平台。美联社

Netflix被指采用会让年轻观众对Netflix平台成瘾的技术。

涉将数据提供给广告商

帕克斯顿形容Netflix为一个巨大的数据库，指控它追踪并记录用户的观看习惯、偏好以及其他敏感的行为数据。

诉讼指出，Netflix将这些输入数据提供给广告商，以便他们能更精准地锁定公司的订阅者。

诉讼还指控Netflix采用会让年轻观众对Netflix平台成瘾的技术，包括在预设设定下启动的自动播放功能，且包含儿童帐号，即一旦一个节目结束，另一集就会自动开始播放。

寻求每次违法罚款7.8万

起诉书寻求对Netflix每一次违反德州「欺诈贸易行为法」（Deceptive Trade Practices Act）的行为，处以最高1万美元（约7.8万港元）的民事罚款。

包括社交媒体和其他具有强大网络影响力的企业在内的许多公司，都成为诉讼目标，它们被控暗中追踪用户并将产生的数据出售给第三方，而第三方则将这些数据用于广告。

Netflix回应表示：「这起诉讼毫无根据，且基于不准确且扭曲的资讯。Netflix认真看待我们会员的私隐，并在我们营运的每个地方都遵守隐私和数据保护法。」

