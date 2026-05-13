习特会︱特朗普率CEO天团访华黄仁勋缺席 料达成农业协议增采购美肉品

美国总统特朗普预计今日傍晚将抵达北京展开约36小时的访华行程，明日将与国家主席习近平会谈。他出发前表示「非常期待」，又大赞中国是「令人惊叹的国家」。随同访华的16名美国商人名单曝光，包括曾与特朗普闹翻的特斯拉行政总裁马斯克，另有苹果、波音等企业CEO，但辉达（Nvidia）行政总裁黄仁勋（圆图）未获邀。分析指黄仁勋被排除或凸显中美在先进AI晶片领域的竞争激烈。

▍中国组 ▍

根据白宫公布，特朗普的空军一号专机将于今日抵达北京首都国际机场。这是特朗普自2017年11月以来，再次以总统身份访华，也是时隔9年后再有在任美国总统访华。「我非常期待我的中国之行，中国是一个令人惊叹的国家，有习主席这位受人尊敬的领导人。两国会有好事发生！」特朗普昨日在其个人社交平台写道。

启程前扬言「会有好事发生」

据《纽约时报》报道，特朗普将携16位美企CEO访华，包括全球首富马斯克。报道指马斯克入选或显示其与特朗普的关系逐步修复。马斯克曾担任特朗普政府高级顾问，负责推动联邦机构改革。去年5月，他因与特朗普不和而离任。

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特朗普与黄仁勋关系良好。路透社

黄仁勋与特朗普近期互动频繁。路透社

外界认为，黄仁勋缺席，可能对辉达积极争取中国AI晶片市场形成不利影响。美联社

据知情人士透露，晶片巨头辉达的创始人黄仁勋未获邀请共同访华。目前，这间全球市值最高的企业正等待中美两国批准，是否向中国出口其人工智能晶片H200的早期型号。黄仁勋本月初曾公开表示，中国不应该拥有最先进晶片，美国应维持AI领先优势。

彭博引述美国企业研究所研究员费达修克指出，美方排除黄仁勋出名单，是向北京发出强烈信号：中国的AI实验室很难获得像辉达生产的高性能晶片。「特朗普政府明白，运算能力对于赢得AI竞赛至关重要。美国晶片公司与中国政府之间没有甚么可谈的。」

马斯克同行证与特关系逐步修复

中国副总理何立峰昨日抵达韩国，今日将与美国财政部长贝森特举行经贸磋商，外界预料将为「习特会」敲定经贸成果清单。据路透社报道，中美峰会或达成一份农业协议，中方将加大对栗米、高粱、牛肉和禽肉等品类的采购。不过，市场人士认为，除去年10月已达成的协议外，由于需求疲弱及巴西大豆价廉物美，中国不太可能进一步大幅增加美国大豆采购。

中国外交部发言人郭嘉昆昨重申，中美经贸关系的本质是互利共赢，双方应该共同落实好两国元首达成的重要共识，为中美经贸合作和世界经济注入更多的稳定性。

新华社发文指出，回望中美关系历经跌宕起伏实现总体稳定的过程，元首外交始终是中美关系的「定盘星」。无论国际风云如何变幻，中国坚持从自身与世界的整体和长远利益出发看待和处理对美关系，这符合两国人民和国际社会人心所向。