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「10·7」袭击︱以设特别军事法庭审理 300哈马斯分子或判死

即时国际
更新时间：10:18 2026-05-12 HKT
发布时间：10:18 2026-05-12 HKT

以色列议会11日通过一项法案，决定设立特别军事法庭，审理涉嫌参与2023年10月7日「阿克萨洪水行动」（Operation Al-Aqsa Flood）中，突袭以色列的巴勒斯坦人。根据该法案，法庭有权作出死刑判决。

军事法庭起诉罪名广泛

《以色列时报》报道，特别军事法庭将审理「阿克萨洪水行动」中，在以色列被捕并关押至今的大约300名「袭击者」。法案还规定，任何被怀疑、指控或定罪参与「行动」的人，不得通过人员交换协议获释。以色列议会以93票赞成、0票反对、0票弃权通过该法案。

「10·7」袭击以色列行动中，哈马斯屠杀大量平民，及绑架人质回加沙。
「10·7」袭击以色列行动中，哈马斯屠杀大量平民，及绑架人质回加沙。
「10·7」袭击以色列行动中，哈马斯屠杀大量平民，及绑架人质回加沙。
「10·7」袭击以色列行动中，哈马斯屠杀大量平民，及绑架人质回加沙。


相关新闻：哈马斯5000火箭突袭以色列

另外，根据《以色列时报》之报道，这个特别军事法庭亦能以多项相关罪名起诉「袭击者」，包括根据以色列1950年《防止种族灭绝法》所定义的种族灭绝罪、危害以色列主权罪、引发战争罪、战时援助敌人罪，以及根据以色列2016年《打击恐怖主义法》所定的恐怖主义罪。

相关新闻：以巴冲突｜德籍以女模惨遭哈马斯斩首 以军向家人透露：凭头骨确认身份

「阿克萨洪水行动」是指2023年10月7日清晨，哈马斯（Hamas）向以色列发射至少3000余枚火箭弹，同时约3000名武装分子突破隔离墙，袭击犹太平民社区和以军基地，当天已造成超过1195名以色列人和外国公民死亡，并绑架走数十名人质。对此，以军自事发当天起便在加沙地带展开军事行动，至今已造成超过7.2万人死亡、逾17.2万人受伤。自去年10月10日加沙停火第一阶段协议生效以来，以军多次以巴勒斯坦方面违反停火协议为由，不时发动袭击，持续造成伤亡。

 

10·7」袭击事件︱以设特别军事法庭审理  300哈马斯分子或判死

 

 
 

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