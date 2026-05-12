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缅甸战乱矿区发现1.1万卡巨型红宝石 重约2.2公斤 属当地历来第二大

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更新时间：04:05 2026-05-12 HKT
发布时间：04:05 2026-05-12 HKT

缅甸官方媒体上周五报道，矿工在中部曼德勒（Mandalay）地区著名宝石产区抹谷（Mogok）发现一颗达1.1万卡的巨型红宝石，重约2.2公斤，被视为当地历来第二重的红宝石原石。

美联社引述《环球新光报》报道，这颗红宝石于4月中旬、即缅甸传统新年节庆后不久被发现。虽然与1996年发现、重达21450卡红宝石比较仅一半重量，但新发现的宝石因颜色及品质较佳，被认为更具价值。官方形容，该红宝石呈紫红色，带有淡黄色调，透明度中等，表面反光度高，属高品质级别。

缅甸发现的巨型红宝石达1.1万卡，重约2.2公斤，被视为当地历来第二重的红宝石原石。美联社
缅甸发现的巨型红宝石达1.1万卡，重约2.2公斤，被视为当地历来第二重的红宝石原石。美联社

抹谷是缅甸最重要的宝石矿区之一，亦是全球著名红宝石产地。缅甸据报出产全球约90%的红宝石，主要来自抹谷及孟休（Mong Hsu）地区。不过，当地宝石业长年受缅甸战乱及政治局势纠缠。人权组织一直批评，宝石买卖成为军政府重要收入来源之一，呼吁国际珠宝商停止采购来自缅甸的宝石。

报道又指，缅甸现时局势仍然动荡，抹谷一带近年曾爆发激烈冲突。当地于2024年一度被少数民族武装组织德昂民族解放军（TNLA）控制，其后在中国斡旋停火协议下，重新交回政府军管理。

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