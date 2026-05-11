男性避孕新方式｜美成功研究「停精药」　不服药即可恢复生育能力

男性避孕迎来重大突破，美国康奈尔大学（Cornell University）研究团队经过6年实验，成功找到一种能暂时「关闭」精子生产的非荷尔蒙方法，且停药后可完全恢复生育功能，相关成果已刊登于顶尖学术期刊《美国国家科学院院刊》（PNAS）。

癌症药物意外成关键

综合外媒报道，研究人员将目标锁定「减数分裂」（meiosis）这个负责产生生殖细胞的自然过程，透过干预其中特定检查点，成功让精子暂时停止生产。实验中使用的关键物质JQ1是一种原本开发用于癌症研究的小分子抑制剂，能精准干扰减数分裂的前期第一阶段，进而阻断精子形成。

停药后生育不影响后代健康

在动物实验中，雄性小鼠连续3周接受JQ1给药后，精子生产完全停止，染色体行为等减数分裂的关键步骤也明显受到抑制。停止用药后，6周内精子生产即恢复正常水准，恢复生育能力的小鼠所产下的后代也完全健康，且具备正常繁殖能力。

避开干细胞以保生育能力

康奈尔大学遗传学教授、康奈尔生殖科学中心主任科恩（Paula Cohen）表示，「我们的研究证明减数分裂可完全恢复，精子功能正常，更重要的是后代一切正常。」她也指出，研究团队刻意避开精原干细胞，因为一旦破坏这类细胞，男性将永久丧失生育能力，这也是锁定减数分裂阶段的原因。

目前男性避孕选择有限，主要仍依赖保险套与输精管结扎。结扎虽提供长期效果，但许多男性对手术心存疑虑；荷尔蒙疗法的研发也因潜在副作用受阻。科恩团队所提出的非荷尔蒙、可逆转途径，因此被视为男性避孕研究的「圣杯」。

每3个月打一针或贴片

研究人员表示，若能成功应用于人体，未来男性避孕药物可能以每3个月施打一次的注射剂型或贴片方式提供，以维持持续效果。不过任何候选药物在正式上市前，仍需接受严格安全性评估。