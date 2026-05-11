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梵蒂冈官员罕见访台 出席慈济60周年活动

即时国际
更新时间：21:36 2026-05-11 HKT
发布时间：21:36 2026-05-11 HKT

路透社报道，在梵蒂冈寻求与中国大陆改善关系之际，宗座社会科学院院长、图克森枢机主教（Cardinal Peter Turkson）本周罕见访问台湾，出席佛教慈善组织「慈济基金会」成立60周年纪念活动。梵蒂冈是目前12个与台湾维持正式外交关系的国家之一，也是欧洲唯一邦交国，但教廷并未在台北派驻大使。

慈济方面指出，图克森枢机11日造访该组织位于花莲县的总部。台湾的外交部在声明中表示，台湾欢迎并支持国际宗教交流与合作。梵蒂冈方面未回应置评请求。

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宗座社会科学院院长、枢机主教图克森（左，Cardinal Peter Turkson）。 路透社
宗座社会科学院院长、枢机主教图克森（左，Cardinal Peter Turkson）。 路透社

图克森去年11月也曾到台湾参加辅仁大学建校100周年庆祝活动，并前往台中教区等地参访。

梵蒂冈宗座其他官员、宗教交谈部副秘书长鲍霖（Paulin Batairwa Kubuya）去年也曾访问台湾，参加会议并与不同宗教代表会面。

路透社指出，尽管台梵维持正式外交关系，台湾领导人赖清德去年未出席已故教宗方济各（Pope Francis）的葬礼，也未出席良十四世（Pope Leo）就任教宗的就职典礼。

10日晚，数千名慈济义工与员工在台北自由广场参加主要庆祝活动，赖清德与美国在台协会（AIT）处长谷立言（Raymond Greene）也出席。

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