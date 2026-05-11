德国连环迷奸案︱7中国高学历精英建群组 交流落药狩猎女同胞

2026年4月，钟义（Zhongyi J.，音译）被判处11年3个月有期徒刑，因他是一个在德华人性侵集团「德国老司机驾校」的主犯之一。根据德媒近日披露，该犯罪集团成员基本上由一批高学历、镶有「精英」光环的在德中国籍男子构成。

「德国老司机驾校」专侵犯华人女性

在早前的审理过程中，法官指出，钟义曾在Telegram多次发布「一位持有完整资质的欧洲司机正在寻找车辆。」的相同讯息，检方确信其所寻并非车辆，而是可供下药强暴的华人女性。

被告钟义在慕尼黑法庭上遮住了脸。德新社

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机械人学硕士、医学博士、知名企业经理……隐藏在这批德国华人男性「精英」身份背后的，是一张庞大的迷奸犯罪网络。一个名为「德国老司机驾校」（德语：Fahrschule für Experten in Deutschland）的组织近日慢慢浮出水面，这是一个由多名居住于德国的中国籍男子组成的犯罪集团，他们于2020年至2024年间在德国多个城市专门针对华人女性实施一系列迷奸及拍摄暴力、色情影像。

「司机」「豪华车」「死猪」背后的龌龊

据悉，该群组透过加密通讯软件Telegram交流作案手法，群组成员超4000人，以隐晦暗语交流，他们自称为「司机」（德语：Fahrer）；把受害者女性称之为「汽车」（德语：Autos）；熟人或伴侣被称为「私家车」（德语：Privatautos)；迷药则被称为「汽油」（德语：Tanken）；外貌较为出众者则被称为「豪华车」（德语：Luxusautos)；而当受害者因药物影响而失去意识后，则被称为「死猪」（德语：tote Schweine)。



该组织的核心群组约由8人组成，其中7人为中国籍，主要在德国与荷兰活动。据指，「德国老司机驾校」群组下设多个相关群组，其中一个大型群组的成员规模约4500人，长期活跃、参与讨论下药经验及分享偷拍影片的成员则超过2000人。



此外，集团内部分工清晰。例如，在柏林被捕、具医学背景的成员邵之霆（Zhiting S.），被指在群组中担任「技术顾问」，负责指导其他成员调配药物剂量及混合使用多种处方药物，供迷奸之用。而相关药物多透过微信等平台自非法渠道购入，并以邮寄方式在成员间流通；部分药品更被伪装成化妆品或护肤品，以规避海关检查。

就读机械工程学系的被告周同，他在Telegram上自称「白天是上帝，晚上是魔鬼」。BILD Fotoserver

其他涉案人士亦多具高等教育背景，他们在微信等平台上假扮女性、租屋、网购或约会为名诱骗受害者，期间使用医疗级麻醉药物使其失去意识。部分个案因用药过量或未有监测受害者生命征象，遭检方以「谋杀未遂」罪名起诉。

集团主脑张大鹏被指控犯有包括谋杀未遂在内的多项罪行。BILD Fotoservice

集团主脑之一的张大鹏于今年2月6日已遭法兰克福地方法院判决特别严重强奸、谋杀未遂、非法持有及传播暴力色情物品、违反毒品相关法规等共22项罪名成立，判刑14年，且因再犯可能性高，刑满后须实施预防性羁押 。

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在此案调查过程中，一名与该犯罪网络有关的嫌疑人许徐开元（Xukaiyuan X.）已在汉堡自杀身亡。此人被确认为「德国老司机驾校」等核心群组的成员之一，于2024年底至2025年初的拘捕行动中被锁定，但在进一步司法措施执行前或被捕后不久死亡，具体时间目前未有公开一致说法。此外，一名来自下萨克森州的男子其公寓遭到搜查，另一名身处洛杉矶的核心群组成员翁偲喆（Sizhe W.）已被拘留，目前审判程序仍在进行中，预料多名主谋会遭重判。