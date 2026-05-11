日本冈山民宅命案 | 17岁高中情侣血染少女房间 疑涉杀人后轻生

日本冈山市揭发一宗震惊社会的学生命案，2名就读于同一所高中的男女学生，周日（10日）晚被发现在女方房间内双双倒卧血泊。警方接报赶抵现场将2人送院，但最终仍宣告不治。由于2人左胸皆有明显刀伤，且现场留有一把沾血利刀，警方不排除涉及相约殉情，疑其中1人杀害另1人后轻生，目前已朝杀人事件方向展开全面调查。

根据《日本放送协会》（NHK）报道，死者是就读高中二年级的17岁女学生与就读高中三年级的17岁男学生。少女的母亲周日晚8时40分，在女儿房间内发现2人倒地，随即由少女祖母通报119。

冈山市揭发高中生命案。维基百科

双双浴血 床上发现生果刀

警方赶往现场后，发现2人都脸朝下倒卧在床边的地板上，随即将2人送院，但最终双双证实不治。警方指出，2名死者的左胸皆有伤口，同时也在少女房间的床上发现一把生果刀。

据报这对男女学生就读于冈山市内同一所高中，且正为交往关系，现场并无搏斗痕迹，详细状况仍有待后续调查。警方目前不排除其中1人杀害另1人后轻生，接下来将朝杀人方向调查。