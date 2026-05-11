泰前总理他信获假释出狱 上千「红衫军」到场迎接

5月11日（周一）上午，现年76岁的泰国前总理他信（Thaksin）从曼谷北部的空炳中央监狱（Klong Prem Central Prison）获假释出狱。

接受4个月假释监管

他信步出监狱大门时，其女儿、前总理佩通坦等家人前来迎接，并与他拥抱。他信与家人向泰国国旗致敬，同时感谢在场的「红衫军」支持者，随后乘车离开。自5月10日起，已有上千名来自泰国各地的「红衫军」成员在监狱外张贴海报、搭建帐篷，准备迎接他信出狱。11日他信获释时，现场人群发出欢呼声。

泰国前总理他信于2026年5月11日获释，其支持者早早在场等候。法新社

他信支持者高举支持横额。法新社

他信于2001年起担任总理，2006年因军事政变下台，其后长期流亡海外。

他信先前服刑的地点，位于曼谷北面的空炳中央监狱。路透社

有指，曼谷北部空炳中央监狱囚室条件欠佳。路透社

位于曼谷北部空炳中央监狱的内部照片。路透社

获泰王特赦刑期8年减至1年

2023年8月22日，他信返回泰国并获刑8年。随后，因泰国国王特赦，他信刑期被减至一年。2024年2月，他信以年过七旬、身患重病并已服刑满6个月为由，获得假释。2025年9月9日，泰国最高法院就他信住院期间涉嫌规避服刑一案作出裁决，他信须重新服刑1年。

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2025年，他信就被控冒犯君主成功脱罪。法新社

泰国司法部假释委员会2026年4月29日决定，允许前总理他信于5月11日假释出狱；又指出，他信属于老年囚犯，而且患有基础疾病，可免于佩戴电子监控手环，假释出狱后将接受四个月的假释监管，直至服满刑期。