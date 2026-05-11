习特会｜外交部：特朗普应习近平邀请周三访华 美国官员：料谈及伊朗及AI等议题

美国白宫首席副新闻秘书凯利（Anna Kelly）表示，美国总统特朗普将于周三（13日）晚间抵达北京，并于周四（14日）上午出席欢迎仪式并与中国国家主席习近平举行双边会晤，晚上参加国宴，并于周五结束访问行程。美国计划在今年稍后接待中国领导人进行回访。11日早上，中国外交部发言人宣布，应国家主席习近平邀请，美国总统特朗普将于5月13日至15日对中国进行国事访问。

凯利形容访问具有「巨大的象征意义」，重点在于重新平衡美中关系，优先考虑互惠和公平，以恢复美国的经济独立。

路透社引述美国官员报道，预计美国总统特朗普（Donald Trump）与中国国家主席习近平将在下周会晤，讨论议题涵盖伊朗、台湾、人工智能（AI）及核武等多项敏感问题，双方亦可能就关键矿产及贸易安排延长现有协议。

报道指，特朗普将于周三抵达北京，并于周四及周五与习近平举行会谈，这将是他自2017年以来首次访华。两人亦是超过半年以来首次面对面会晤。

官员表示，双方预料将宣布多项经贸合作安排，包括建立促进双边贸易与投资的对话机制，中国亦可能宣布采购波音（Boeing）飞机、美国农产品及能源产品。同时，两国或将提出成立「贸易委员会」及「投资委员会」，但相关机制仍需后续细化才能落实。

在贸易战方面，美中目前正维持一项涉及稀土供应的临时协议，允许中国向美国出口关键矿产。官员表示，双方正考虑延长该休战安排，但目前尚未确定是否在此次会谈中正式宣布。

官员对协议延续表示乐观，指现有安排仍未到期，并相信最终会获延长。中国驻美大使馆则拒绝置评。

除经贸议题外，伊朗、台湾、人工智能及核武亦预料成为会谈焦点。美方官员指出，特朗普曾多次与习近平讨论伊朗及俄罗斯议题，包括中国对两国的能源及军民两用物资支持问题，预料相关讨论将继续。