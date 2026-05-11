油价危机｜莫迪吁印度民众减少用油并避免外游 倡恢复在家工作及网上会议省燃料

受美伊战事引发能源危机及全球油价高企影响，印度总理莫迪（Narendra Modi）周日在海得拉巴（Hyderabad）发表讲话，呼吁民众采取「对国家负责任」的生活方式，包括减少燃油消耗、避免非必要海外旅行及购买黄金，并提倡恢复疫情期间盛行的在家工作（WFH）及网上会议模式，以减轻外汇储备压力。

形容节省外汇储备是「爱国行为」

莫迪表示，印度正面对全球经济不确定性、供应链受阻及通胀压力，国民应共同协助国家渡过难关。他呼吁民众避免至少一年内非必要购买黄金，并减少海外旅游及海外婚礼等开支，形容节省外汇储备是「爱国行为」。莫迪说：「如果所有东西都依赖进口，国家又如何进步？」

他亦鼓励民众支持本地产品，推动「Vocal for Local（支持本土制造）」运动，优先选购印度制造的鞋、袋及日用品等。此外，莫迪建议重新采用新冠疫情期间的工作模式，包括在家工作、网上会议及视像会议，以减少交通及燃料消耗。

莫迪呼吁民众采取「对国家负责任」的生活方式，包括减少燃油消耗、避免非必要海外旅行及购买黄金。路透社

呼吁民众多使用公共交通工具

他又呼吁民众多使用地铁及公共交通工具、共乘汽车，以及更多利用铁路运输货物，同时推广电动车使用。

莫迪亦建议家庭减少食用油消耗，指这不但有助国家经济，亦对健康有益。

针对农业方面，他表示，尽管全球化肥价格急升，印度政府仍透过补贴减轻农民负担。他称，国际市场价格接近3000卢比（约280港元）的化肥，在印度农民手中售价不足300卢比。