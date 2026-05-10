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Singha啤酒家族丑闻︱泰国富商与女星Mild结婚半年 亲弟揭遭性侵12年

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更新时间：10:25 2026-05-10 HKT
发布时间：10:25 2026-05-10 HKT

泰国知名啤酒集团Singha（胜狮）爆出家族丑闻。集团接班人Hiso Pi去年底与女星Mild结婚，岂料近日被亲弟弟Hiso Psi公开指控，青少年时期对其长期性侵，事件震惊该国。

弟弟Hiso Psi周六（9日）发布影片控诉，称在青少年时期（约12至14岁）遭亲哥哥Hiso Pi多次性侵，持续时间长达12年，作案地点包括家族住宅等私人场所。他声称持有哥哥亲口承认性侵的录音证据，并强调整个家族，包括母亲均知情却无人干预。

称母亲知情无阻止

Hiso Psi揭露真相后，反遭母亲以「忘恩负义」和「破坏家族名誉」为由起诉，要求收回祖父遗留的数亿元财产。

Hiso Pi为泰国最大啤酒品牌胜狮集团继承人；弟弟Hiso Psi为知名海洋保护活动家。Hiso Pi于2025年底与Mild高调结婚，女方5月被曝怀孕。有指，婚前Hiso Psi曾多次联系Mild揭露真相，但女方坚持结婚并禁止弟弟参加婚礼。

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