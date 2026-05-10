匈牙利新总理毛焦尔宣誓就任总理 欧尔班16年执政结束

匈牙利中右翼领袖毛焦尔（Peter Magyar）周六正式宣誓就任总理，在4月大选中击败执政16年的欧尔班（Viktor Orban）后上台，承诺改革政治制度及重振经济。

毛焦尔：为匈牙利「重新开始」

现年45岁的毛焦尔领导「蒂萨党（Tisza）」取得宪法多数议席，他在就职演说中表示：「匈牙利人民授权我们结束多年停滞不前的局面。」他称，选民不只是希望更换政府，而是「改变整个制度」，为匈牙利「重新开始」。

外界普遍欢迎毛焦尔上台，匈牙利货币福林（forint）兑欧元升至4年高位，国债孳息回落，选后民调亦显示支持蒂萨党的民众持续增加。不过，毛焦尔上任后面临沉重经济压力。匈牙利经济今年首季才刚摆脱停滞，近期中东局势推高能源价格，对依赖进口的匈牙利经济构成新冲击。

匈牙利财赤近GDP 7%

最新数据显示，截至4月，匈牙利财政赤字已达全年目标的71%，主要受欧尔班政府选前大规模开支影响。毛焦尔警告，今年财赤或接近本地生产总值（GDP）7%。

毛焦尔亦承诺重新确立匈牙利的西方取向。欧尔班执政期间，被批与俄罗斯克里姆林宫关系密切，并反对欧盟支援乌克兰抗俄。

此外，毛焦尔表示，上台后将暂停公共媒体新闻广播，指控国营媒体及亲欧尔班媒体长期偏袒前政府，限制批评声音曝光。他又承诺推动大规模反贪行动，并希望于5月25日前与欧盟达成协议，解冻被冻结的数十亿欧元援助资金。