美国疾病控制与预防中心（CDC）qytv khtoe 消息，公主邮轮公司旗下的「加勒比公主号」（Caribbean Princess）游轮暴发诺如病毒（norovirus，前称诺沃克病毒），102名乘客和13名船员报告出现症状，包括腹泻和呕吐。

邮轮4月28日从佛州劳德代尔堡出发，在加勒比海游玩两周，定于5月11日结束行程返抵佛州奥兰多卡纳维拉尔港。美国疾控中心周四（5月7日）接获疫情通报，这是今年迄今为止第四宗游轮肠胃病疫情。

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数据显示，该游轮共有3116名乘客和1131名船员。根据行程，该游轮目前位于西北大西洋，正驶往多明尼加共和国（Puerto Plata）。

公主游轮公司确认「少数乘客」报告出现轻微肠胃不适症状，并表示已迅速对船上所有区域进行了消毒。加勒比公主号返回佛州后也将在下一个航程前，进行全面的清洁和消毒。

诺如病毒非常常见，特别是在游轮上，这与目前大西洋游轮「洪迪厄斯号」（MV Hondius）游轮上的汉坦病毒（hantavirus）疫情没有任何关联。