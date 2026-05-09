英国地方选举工党惨败 施纪贤任命白高敦夏雅雯做顾问救亡

英国工党录得自1995年以来执政党在地方选举中最惨痛的失败后，首相施纪贤（Keir Starmer）面临下台压力。他拒绝辞职，周六任命前首相白高敦（Gordon Brown）及前工党领袖夏雅雯 （Harriet Harman）加入他的团队担任顾问，希望提振支持度。



据路透社报道，现已75岁的白高敦将担任全球金融与合作顾问；75岁的夏雅雯则被任命为首相的妇女与女孩事务顾问。施纪贤在X平台上表示：「作为英国任职时间最长的财政大臣，白高敦非常适合与我们的国际盟友合作，以建立一个更强大的英国，并增强我们国家的安全与韧性。」

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施纪贤透请白高敦（左）担任其顾问。 X / Keir Starmer

施纪贤：建立更强大的英国

白高敦是前首相贝理雅（Tony Blair）的财政大臣、「新工党」项目的关键设计师，该项目为该党自1997年起赢得了连续三次大选。

白高敦本人在2007年至2010年担任首相，在全球金融危机期间，他在国有化主要银行和稳定金融体系方面发挥了重要作用。

施纪贤透请夏雅雯（右）担任其顾问。 X / Keir Starmer

随着点票推进，工党失败的规模浮现，合共失去1,417 个席位，比前首相文翠珊（Theresa May）的保守党在2019年失去的 1,330个席位更为惨烈。文翠珊在该次结果公布三周后辞职。

虽然施纪贤的领导地位看来不会即时受到挑战，且内阁盟友已表示对他的支持，要求他辞职的呼声日益增长。超过20名议员已公开或私下要求他制定离职时间表，前部长卫倩婷（Catherine West）在X批评：「他的方针没有奏效，过去 48 小时的结果简直是灾难性的。「我知道我想让他退位不再担任我们领导人的想法，代表的不仅仅是我自己，还有更多的工党人。」

施纪贤认犯「不必要错误」

工党不到2年前才在大选中取得压倒性胜利，如今选民却迅速转向反对施纪贤。在乌克兰和伊朗冲突加剧生活成本的背景下，他的政府一直受到政策「转弯」、顾问走马灯式更换，以及任命另一位贝理雅时代的老将文德森（Peter Mandelson）为英国驻美国大使所引发的丑闻所困扰。

施纪贤周六在《卫报》撰文表示，虽然他的政府犯了「不必要的错误」，但他正专注于「建设一个更强大、更公平的国家」，并承诺对选民传递的信息做出回应。