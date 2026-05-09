俄罗斯胜利日｜红场阅兵规模大减 不见坦克导弹场面冷清

俄罗斯5月9日庆祝二战胜利纪念日（Victory Day），今年红场阅兵仪式规模大幅缩减，成为多年来「最冷清」的一次。现场戒备极其森严，但过去用来展现军武肌肉的坦克、重型导弹等装备完全消失，只剩士兵行军。



俄罗斯「胜利日」是纪念苏联在二战中击败纳粹德国的日子。今年阅兵是在俄军入侵乌克兰超过4年、陷入二战以来欧洲最惨烈冲突，但胜利遥不可及的背景下举行。克里姆林宫助理乌沙科夫（Yuri Ushakov）坦言：「大致上一切照旧，除了没有军事设备的展示之外。」

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过往莫斯科常藉胜利日阅兵展示军事实力，包括可携核弹头的洲际弹道导弹与成群的坦克。但今年红场的地面上，仅剩士兵在列宁墓前行军欢呼，战机飞越克里姆林宫塔楼，坦克及重型军事设备缺席。

俄乌协议9日至11日停火3天，并交换1000名战俘。为防范乌克兰可能的攻击，莫斯科维安达到最高等级。路透社拍摄的画面显示，市中心全面封路，士兵持枪驻守在皮卡车顶监视。俄方曾警告，若基辅企图干扰活动，将对其首都发动大规模导弹攻击，甚至让外国使节应撤离基辅人员。

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尽管克宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）驳斥了西方媒体指普京因担心暗杀或政变而加强保护的说法，俄罗斯国内焦虑情绪依旧升温。

目前被关押的亲战派民族主义者吉尔金（Igor Girkin）就在Telegram发文警告，俄罗斯危机日渐加深，「领导层更担心被踢出自己的船舱，而不是担心沉船。」