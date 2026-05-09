泰警拘捕中国男 搜获大批军事武器疑策划恐怖袭击

泰国警方拘捕一名31岁的中国籍男子孙某，在其位于春武里市中心的家中发现大批战争武器，包括C4炸药，警方派人当场拆弹。此案因这名男子发生翻车事故而揭发，警方在其车辆内发现枪支及弹匣后，扩大调查至其住宅，赫发现大量武器。

泰国警方在疑犯手机发现其受训记录。

据悉，警方查获的武器包括4枚俄罗斯POMZ2杀伤型手榴弹、1枚K75杀伤型手榴弹、4枚「玉米荚式」诡雷杀伤爆炸装置、1枚人员杀伤爆炸物、3个爆炸引信、1箱C4炸药（重2486.4克）、2条C4炸药（总重1173克）、2支M4突击步枪、1支手枪及大量不同规格弹药及多升汽油。大部分突击步枪子弹属于泰国军方制式弹药，弹头呈绿色标识。

泰国警方检获大批战争武器。

警方仍在调查爆炸物具体来源，其中部分爆炸装置经疑犯自行改装，放在防弹背心，可通过遥控引爆。警方还发现，其中一支涉案手枪属于一名曼谷京畿警察，正正进一步调查该警员是否涉案。

泰国警方检获大批战争武器。

警方发现，疑犯曾询问ChatGPT如果C4爆炸会造成怎样的破坏。此名，疑犯手机有曾与柬埔寨特种部队进行射击及投掷爆炸物训练的记录。警方怀疑他正在策划汽车炸弹或某种恐怖袭击行为，正在全面调查其背后关联网络。

泰国警方在疑犯手机发现其受训记录。

调查显示，疑犯于2022年至2026年间，数十次往返泰国与柬埔寨，并持「Thailand Elite」长期居留签证、无泰国国籍人士身份证（粉卡）和多明尼加护照。

泰国总理阿努廷也得悉此案，下令警方加快追查所有涉案关联人员。泰警总署署长吉迪拉已特别要求从国家安全与公共安全角度彻查案件。