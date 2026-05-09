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14岁自闭女孩遭禁锢5年仅重35磅 继母涉虐待或囚46年

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更新时间：18:15 2026-05-09 HKT
发布时间：18:15 2026-05-09 HKT

美国威斯康辛州传出惊人虐童案，一名14岁女孩去年8月21日获救时，体重只有35磅。她的51岁继母梅丽莎·古德曼（Melissa Goodman）被控对继女长期疏忽，造成严重身体伤害、精神伤害和非法监禁，5月6日出席受审表示不抗辩，将于7月1日判刑，她面临最高46年的监禁。

据美媒报道，事件因女童健康出问题而揭发。当时父亲古德曼（Walter Goodman）报警称，患有自闭症的女儿嗜睡、呕吐与昏迷，已4、5天未进食。当被问及女儿是否感到疼痛时，古德曼说：「我不知道，她甚至不说话，只是睁著眼睛躺在那里，看起来很吓人。」

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少女营养不良全身病

案情指出，与少女同住的继母梅丽莎、父亲古德曼、姊姊萨凡娜（Savanna Goodman）及姊姊的女友斯特姆勒（Kayla Stemler）合共4人被告。他们将受害少女囚禁在没有床垫的房间禁止外出，也不给她食物和水。

少女于2020年至2025年8月期间，被单独囚禁在威斯康辛州奥奈达市哈蒂巷的一辆拖车内。警方发现她时，误以为她只有6岁，其锁骨、肋骨、髋骨与颧骨异常凸出，看起来「严重体重不足且营养不良」。

少女被送院后，被诊断出患有未经治疗的糖尿病、急性呼吸衰竭、心脏功能障碍、严重急性肝炎、胰脏炎、体温过低与低血糖。

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弱到无力走路

住院期间，少女要扶着墙才能勉强行走，虚弱到无力开水龙头。她说大约每月或每周洗澡一次，完全不知道护理人员提供的止汗剂为何物。她出院后由生母亲那边的亲戚照顾，身高和体重逐渐回复正常，并回到校园。

警方取得搜查令，在梅丽莎的手机发现了虐待证据，包括在简讯中威胁要搬走少女的床，强迫她睡地板。手机中留有多张少女仅穿内衣裤和袜子躺在裸露地板上的照片。此外，梅丽莎在简讯中对少女遭皮带抽打表示支持，并指使他人动手。

少女受虐一事曝光2个多月后，父亲与继母指包长期忽视儿童及非法拘禁等多项罪名。法院纪录显示，梅丽莎5月6日针对造成严重身体伤害的长期忽视、造成心理伤害的长期忽视以及非法拘禁等罪名，采取「不争执（No Contest）」抗辩，定于7月1日接受宣判，她最高面临46年监禁。她是本案4名被告中首位认罪者。

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