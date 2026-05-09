芬兰男子喝醉坐上特斯拉昏睡 自动驾驶「时速破百」警奇招截停

芬兰一名男子饮酒至烂醉仍开车，坐上特斯拉后交给自动驾驶便昏睡不醒。汽车一路狂奔，以时速超过100公里的速度驶上高速公路，警方紧急追截揭发司机血液酒精浓度超标5倍。这名司机5月8日被正式起诉，警方紧急追赶的行车记录器影片也随之曝光。

据《赫尔辛基日报》报道，事发于去年7月。警方在拉彭兰塔（Lappeenranta）境内的6号国道，发现一辆黑色特斯拉驾驶模式异常，长时间压着左线行驶，速度稳定维持在时速115公里，而且对警车的闪灯警示与鸣笛毫无反应。

Tesla Model S自动驾驶模式。 路透社示意图

警方靠近查看，才发现司机头垂至胸前，睡至不省人事。追赶一会儿无果，最后警员冒险将警车切入特斯拉前方并缓缓慢速，让自动驾驶侦测到前方障碍物而减速停下，整段追车过程超过2分钟。

拦截成功后，警方费了很大一番功夫才把驾驶摇醒，酒测发现其血液酒精浓度高达千分之2.72，是芬兰法定酒驾标准千分之0.5的5倍多。

检察官本周正式提出「危害交通安全罪」以及「严重酒后驾车」罪名，并求处约4个月有期徒刑或社区服务。司机坦承出发前饮过酒，上路后不小心睡著。南卡瑞里亚地区法院（South Karelia District Court）预计下周作出判决。