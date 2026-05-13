特朗普访华｜美国总统外访「流动白宫」阵容强 保安滴水不漏「核足球」跟身

全球关注美国总统特朗普访华行程。作为国家元首出访，特朗普的保安细节一丝不苟，早前有报道，至少7架次的C-17「全球霸王III」（Globemaster III）运输机先行将一些物资运往北京，令人惊叹随行装备的夸张程度，仿佛是带着「移动白宫」出行。

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根据外媒揭秘，以下盘点特朗普外访带备的人力及物资：

特朗普乘坐空军一号抵达卡塔尔多哈展开访问。 美联社

「空军一号」总统专机

机上配备极其先进的通讯系统、全面的医疗中心、总统休息室、办公室、会议室，以及可容纳大量随行人员的空间，并具备空中加油能力。

「野兽」防护水平已经达到了特种车辆当中的顶级。 路透社

据说「野兽」车门厚度达到了惊人的20厘米，可与波音747客机的舱门媲美。 路透社

「野兽」防弹豪华轿车

由凯迪拉克（Cadillac）特制的顶级装甲豪华轿车，采用军用级装甲、防弹玻璃与车门厚达约20厘米，能抵御穿甲弹与路边炸弹，车上还配备独立供氧、血库及防御性武器，提供全方位生化防御与最高安全等级。

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美国总统车队「移动堡垒」

由约20 辆车组成，包括特勤局反击小组（CAT）的武装车辆、「守望者」电子干扰车、诱饵车、「路跑者」通讯车等。

特朗普首任任期时，与梅拉妮亚和巴伦一行3人，登上「海军陆战队一号」总统专用直升机。AP

「海军陆战队一号」

它不是特定直升机的名称，而是搭载美国总统的专机所使用的呼叫信号，由海军陆战队第一直升机中队（HMX-1）操作。虽然总统在出访国不一定乘坐直升机，但该中队都会临时驻扎在当地机场，实施一等戒备，以备总统需要时紧急接应。

安全通讯指挥中心

白宫通讯局 (WHCA) 将在酒店或大使馆创建一个安全的指挥中心，包括安装专用电话线、卫星网络、电脑和安全视讯会议设备。

美军人员带着「核足球」（总统紧急包）穿过华盛顿特区的白宫南草坪。 路透社

「核足球」

一名军事助理将带着「核足球」（nuclear football）始终跟随总统出行。核武密码箱绰号「核足球」，是一个黑色手提箱，箱内的电脑硬碟储存美国发动战略核攻击的密码。



有指，特朗普在候任总统期间已经接受「训练」，以便在必须时启动核攻击密码，亦即人们所谓的「按动核武按钮」。

设备齐全的医疗团队

一名白宫医生和一支设备齐全的医疗团队会跟随美国总统出行。「野兽」的座椅下方有紧急医疗物资、输血工具和适合总统用的血包，总统专机上也有相关物资。

先遣队

特勤局特工会提前抵达并封锁目标地点，设置安全警戒线，对酒店员工进行背景调查，并与当地保全部门协调行动。