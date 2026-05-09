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日本「羽毛球女神」志田千阳潮流变身 从阳光甜妹到冷酷女王

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更新时间：16:05 2026-05-09 HKT
发布时间：16:05 2026-05-09 HKT

2024年巴黎奥运羽毛球女子双打铜牌得主「羽毛球女神」志田千阳近日一改以往阳光甜美形象，以冷艳暗黑造型登上时尚杂志《GOETHE》6月号封面。她在个人Instagram （@_chiharushida_）表示很荣幸获邀参与《GOETHE》6月号拍摄，呼吁粉丝多多支持。

这组封面照中，志田千阳一身全黑系造型，配上深色唇妆及强烈造型感饰品，冷酷眼神直视镜头，散发强大气场，宛如高级时尚大片。与她在羽毛球场上活力十足、笑容灿烂的「阳光女神」形象，形成极大反差。帖文迅速获得超过3万个赞好，留言区更是一片惊呼，有人直言「完全认不出是同一人」、「这还是我们熟悉的志田千阳吗？」，亦有人笑称「黑化成功，太有魅力了」。

志田千阳以冷艳暗黑造型登上时尚杂志《GOETHE》6月号封面。IG/@_chiharushida_
志田千阳以冷艳暗黑造型登上时尚杂志《GOETHE》6月号封面。IG/@_chiharushida_
志田千阳以冷艳暗黑造型登上时尚杂志《GOETHE》6月号封面。IG/@_chiharushida_
志田千阳以冷艳暗黑造型登上时尚杂志《GOETHE》6月号封面。IG/@_chiharushida_

相关新闻：日本美女羽毛球手志田千阳遭中国球迷跟踪 IG中文写：感到害怕

现年29岁的志田千阳，在2024年巴黎奥运与拍档松山奈未夺得女子羽毛球双打铜牌后，人气急升，不但继续在赛场上有出色表现，近年更频频跨界时尚圈，成功展示「羽毛球女神」在运动与潮流之间自由转换的多元魅力。这次大胆暗黑造型，成功为她吸引更多时尚界关注，亦让粉丝看到她不同以往的一面。

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