记忆体晶片价格飙升 任天堂Switch 2全球大涨价 香港9月加价

随著记忆体晶片价格飙升，任天堂（Nintendo）宣布上调Switch 2游戏主机价格。官方表示，今次调整价格是因应各种市场环境变化，并考虑到未来全球事业发展后所作出的决定。

任天堂表示，5月25日起，日本区Switch 2售价将加价20%，由首发时的49980日圆（约2481港元）大幅上调至59980日圆（约2977港元），加幅1万日圆（约496港元）。日本市面即时出现抢购潮。

Switch 2游戏主机价格将上调。法新社

日本区Switch 2售价将加价20%。法新社

Mario游戏大受玩家欢迎。法新社

任天堂宣布上调Switch 2游戏主机价格。美联社

日本市面现抢购潮

美国和欧洲区则自9月1日起上调，美国将调高11%，加至499.99美元（约3902港元），欧洲则调涨6%，增至499.99欧罗（约4584港元）。任天堂（香港）亦宣布9月调整价格，新价未定。

Switch 2自去年6月正式发售以来销售走势凌厉，受惠于Pokemon Pokopia、Mario Kart World以及Donkey Kong Bananza等热门游戏，截至今年3月的上财政年度，Switch 2已卖出1986万台。

然而，由于AI数据中心需求激增，记忆体等核心零组件的采购成本大幅飙升，严重挤压了主机硬体的利润空间。

任天堂预计本财政年度Switch 2的全球销量将回落至1650万部。