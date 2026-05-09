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特斯拉回收173辆Cybertruck 车轮螺栓恐脱落增行车风险

即时国际
更新时间：12:30 2026-05-09 HKT
发布时间：12:30 2026-05-09 HKT

美国电动车大厂特斯拉（Tesla）近日因煞车问题回收173辆后轮驱动版Cybertruck，主因是车轮螺栓可能出现故障，严重时可导致车轮脱落，增加行车风险。

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）发布的通报指出，今次回收批次涵盖配备18英寸钢制轮毂的2024至2026款Cybertruck。

回收主因是车轮螺栓可能出现故障，严重时可导致车轮脱落。路透社
回收主因是车轮螺栓可能出现故障，严重时可导致车轮脱落。路透社
特斯拉表示，将为涉及回收范围的车辆提供免费检修服务。路透社
特斯拉表示，将为涉及回收范围的车辆提供免费检修服务。路透社
特斯拉也因软件问题导致倒车镜头短暂无法使用，回收超过20万辆Model Y等车款。路透社
特斯拉也因软件问题导致倒车镜头短暂无法使用，回收超过20万辆Model Y等车款。路透社

提供免费检修服务

相关缺陷会令车辆在颠簸路面行驶或进行转向操作时，其制动盘螺柱孔易受机械应力作用而产生裂纹。随着车辆持续运行，该隐患可能导致轮毂螺栓最终断裂或脱落，导致车辆丧失操控稳定性，从而显著增加碰撞及人员伤亡风险。

针对上述安全隐患，特斯拉方面表示，将为涉及回收范围的车辆提供免费检修服务。具体整改措施包括为涉事车辆全面更换具有更高强度的前后煞车碟盘、轮毂及配套螺帽组件，以彻底消除潜在的安全威胁。

同时回收逾20万Model Y等车款

特斯拉于2025年推出了后轮驱动版的Cybertruck，将其定位为比全轮驱动基础版更实惠的车型，意图吸引更广泛的消费者。然而，今次回收行动似乎解释了为何这款车型未能产生特斯拉预期的市场需求。

特斯拉也因软件问题导致倒车镜头短暂无法使用，回收超过20万辆Model Y、Model S、Model X及Model 3电动车。失去倒车镜头影像会影响驾驶者的视线，增加车祸风险。

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