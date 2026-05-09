伊朗局势 | 特朗普证实或恢复「自由计划」 称将收到伊朗回应美协议方案

美国总统特朗普周五（8日）在白宫对记者证实，美国可能会恢复旨在疏导霍尔木兹海峡受困船只的「自由计划」行动，并预计当晚会收到伊朗方面对美国所提美伊协议方案的回复。据外媒报道，美伊协议方案内容包括限制伊朗核计划、霍尔木兹海峡解封及美国解除制裁等重点。

特朗普称，他认为「自由计划」是个好主意，但「还有其他解决途径」；如果事态没有取得进展，美方可能会重新启动「自由计划」；不过，那将是「自由计划升级版」，也就是在原有计划的基础上，还会增加其他举措。

相关新闻：

伊朗局势 | 哈尔岛外海现油污 或逾3000桶原油流出 伊媒：油污实为欧洲油轮排放物

特朗普称，他认为「自由计划」是个好主意。法新社

特朗普预计很快会收到伊朗方面对美国所提美伊协议方案的回复。美联社

美军于4日启动「自由计划」护航行动，但特朗普在5日宣布暂停。路透社

或启动「自由计划升级版」

美军于4日启动「自由计划」，但特朗普在5日宣布暂停，理由包括观察美伊协议能否最终敲定并签署。然而，分析人士普遍认为叫停原因在于行动碰壁，沙特阿拉伯及科威特限制美国使用两国基地及领空。

但《华尔街日报》周四（7日）引述美国和沙特阿拉伯官员透露，沙特和科威特已解除此前针对美军使用其基地及领空所实施的限制，美国政府正寻求重启疏导霍尔木兹海峡被困船只通行的「自由计划」行动。

特朗普：今晚会收到伊朗回应

另一方面，被问及是否收到伊朗关于美方所提协议方案的回复时，特朗普说：「按理说，我们今晚就会收到他们的消息。」

被追问是否认为伊朗正在刻意拖延谈判进程时，特朗普回答说他并不知情，称「我们很快就会知道」。

较早前，美国国务卿鲁比奥在意大利受访时表示，美国预计8日收到伊朗方面回应，并希望收到一项「严肃的提议」。

美媒曝光美伊谅解备忘录内容

《华尔街日报》报道，美伊双方在斡旋国协助下，已研拟一份一页篇幅的谅解备忘录，以30天为谈判设定框架，终结美伊战争。以下是目前已知提案重点：

●重启谈判：谈判最快下周在巴基斯坦伊斯兰堡重启谈判。

●核议题：伊朗首度表示愿意讨论核计划，双方正研议将伊朗部分高浓缩铀库存移往境外的可能性，但移出方式以及伊朗要暂停铀浓缩多久等细节仍未解决。

●霍尔木兹海峡解封：伊朗放宽对霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）的封锁，美国也将在30天谈判期间内，逐步解除对伊朗的海上封锁。

●伊朗对霍尔木兹海峡掌控权：伊朗主张永久掌管霍尔木兹海峡的问题，尚未达成共识。

●美国松绑制裁：目前松绑的幅度仍有争议，可能使谈判陷入僵局。

●谈判期限：若谈判顺利推进，1个月的谈判期可经双方同意延长。

