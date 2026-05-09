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美国外星人及UFO机密曝光 牧师警告或掀基督教信仰危机

即时国际
更新时间：11:49 2026-05-09 HKT
发布时间：11:49 2026-05-09 HKT

根据美国国防部（Department of War, DOW）于2026年5月8日发布的最新通知，官方已正式启用「总统UAP遭遇事件解密与报告系统」（PURSUE），并开始对外释出首批与外星生命及UFO相关的政府绝密文件。美国多位具影响力的基督教牧师早前亦公开表示曾为公开外星机密而参与秘密会议，替信徒做好信仰上的准备。

基于公众的强烈关注，美国总统特朗普于今年2月19日在Truth Social上发出指令，要求国防部长及相关情报部门全面公开政府持有的所有外星生命与UAP档案。他在声明结尾写道：「愿上帝保佑美国！（GOD BLESS AMERICA!）」国防部长海格塞斯（ Brian Hegseth）昨日发表声明强调：「国防部与特朗普总统的立场完全一致，致力于前所未有的透明化。这些长期被分类隐藏的档案助长了民间各种猜测，现在是时候让美国人民亲眼看到真相了。」

牧师：政府早已秘密通知宗教领袖

美国多位具影响力的基督教牧师早前已公开表示，他们在数月前获邀参加与情报官员的秘密会议，为这一刻做好准备。

田纳西州知名福音派传道人佩里·斯通（Perry Stone）在4月27日的YouTube影片中透露，官员向一小群在基督教界有广大影响力的牧师警告，政府即将公开外星人、UFO、「爬虫类」生物、非人类来源材料等资料，内容「听起来像科幻电影」。

田纳西州知名福音派传道人佩里·斯通（Perry Stone）。Youtube@PerryStoneMinistries
田纳西州知名福音派传道人佩里·斯通（Perry Stone）。Youtube@PerryStoneMinistries

相关新闻：美国公开UFO文件轰动全球 源于奥巴马泄密？

这些机密的揭露可能导致部分基督徒质疑圣经创造论，甚至「背道」离开信仰。传统年轻地球创造论（Young Earth Creationism）或字面主义解读《创世记》，认为上帝在六天内创造天地，地球是宇宙的焦点，人类是上帝创造的巅峰，受造物以人类为中心。当政府公开证据显示存在外星智慧生命，群众会自然推论：宇宙极其巨大且充满「其他创造」，地球和人类不再是唯一或特殊的。

佩里·斯通警告：「如果存在其他星系和其他受造物，整个创造故事就会被视为神话。」宗教领袖将是次UAP大解密比作圣经末世预言中的「大迷惑」（great deception），呼吁教会及信徒及早做好信仰上的准备。这些机密或让部分信徒觉得圣经「不完整」或「被高估」，进而动摇对整本圣经权威的信心。

首批162份FBI档案已公开

首批「Release 01」解密文件共162份，主要来自FBI的原始档案，以PDF格式公开。官方表示，由于涉及白宫、能源部、NASA、FBI等数十个机构的数千万份档案（包括大量纸本），将采取「分批滚动式」公开，未来每隔几个礼拜便会有新进度释出。

国防部指出，目前公开的均为政府无法确定现象本质的「未解决案件」，欢迎民间专家、科学家下载研究；而已解决案件将于后续另行报告。公众可透过DOW官方网站及AARO.mil查阅更多历史UAP记录。

相关新闻：美国政府公布首批UFO文件 「公众可自行判断」

全球关注：真相还是新迷惑？

这场大规模解密行动，标志美国政府对UAP议题的态度从长期「否认与隐藏」转向「揭露与教育」。随著更多档案陆续公开，全球舆论高度关注：美国政府过去究竟隐瞒了多少真相？而对数以亿计的基督徒而言，这波揭露又会否如部分牧师所言，成为一场信仰上的重大考验？网民对档案纷纷表示震惊和疯狂，「颠覆本来的想象」、「世界这么大，不会只有人类的」、「原来真的有外星文明」。

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