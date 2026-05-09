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美国公开UFO文件轰动全球 源于奥巴马泄密？

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更新时间：10:25 2026-05-09 HKT
发布时间：10:25 2026-05-09 HKT

美国国防部当地时间8日开始公布首批「与外星人、地外生命、不明空中现象（UAP）以及不明飞行物（UFO）相关」的政府文件，并表示公众可以自行判断相关内容。资料轰动全球。

今年二月，美国总统特朗普指控前总统奥巴马（Barack Obama）在播客节目中宣称「外星人是真实存在」，泄漏了机密资讯，是「犯了大错」。特朗普当时表示，会指示五角大楼和其他相关机构启动识别和公布与外星人、不明空中现象（UAP）和不明飞行物体（UFO）相关的政府文件的程序。

相关新闻：美国政府公布首批UFO文件 「公众可自行判断」

相关新闻：美国防部被指带头散播UFO假资讯 真实目的曝光

美国前总统奥巴马（Barack Obama）与自媒体人科恩（Brian Tyler Cohen）访谈称奥巴马与布莱恩泰勒就多项社会议题交流后，奥巴马在快问快答环节中被问到：「外星人真的存在吗？」他惊人回答说：「外星人确实存在，但我未亲眼见过。」

奥巴马同时否认一项外界关于外星人的广泛猜测，表示「我们没有把外星人关在传说中的51区空军基地，那里也没有传说中的地下设施」，「除非存在连美国总统都被蒙蔽的巨大阴谋」。

该言论迅速引发全球媒体关注，「奥巴马证实外星人存在」等标题引发舆论热议。对此，奥巴马2月15日晚在Instagram发布澄清，说只是顺着快问快答的思路来回答，鉴于此事引发关注，特此说明：「从统计学角度而言，宇宙浩瀚无垠，存在地球以外生命的机率很高。然而星系之间距离如此遥远，外星人造访地球的可能性极低。」他强调，在担任总统期间，「从未发现任何地球以外文明与人类有过接触的证据，真的！」

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