伊朗局势︱美伊霍尔木兹海峡再交战 特朗普：停火仍有效

能源要道霍尔木兹海峡硝烟再起，当地时间周四晚至周五凌晨，美国和伊朗在海峡周边区域相互袭击，双方对交火起因各执一词。美方指美军3艘导弹驱逐舰穿越霍峡时，遭到伊方袭击，美军随即打击对美军发动攻击的军事设施。美总统特朗普则淡化事件，称美军的攻击只是小小警告，停火仍然有效，但威胁伊朗，如不「迅速签署协议」，美方将「更猛烈、更暴力」地对其打击。华府预计伊朗日内对美方提出的终战方案作出回应。

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伊朗军方周五说，美军袭击了伊朗油轮和另一艘进入霍尔木兹海峡的船只，并与「一些国家合作」，对伊朗平民区发动空袭。声明说，伊朗动用反舰弹道导弹、反舰巡航导弹和携带高爆弹头的攻击无人机，打击美军驱逐舰，「3艘入侵的敌方军舰迅速逃离霍尔木兹海峡」。

美方称遭「无端袭击」

美军中央司令部则给出相反说法，称美军「特拉克斯顿号」、「佩拉尔塔号」、「梅森号」3艘驱逐舰穿越霍峡，前往阿曼湾时，遭伊朗「无端袭击」，伊方发射了多枚导弹，并出动无人机及小型船只。

美军指「美国军舰未被击中」，并「消灭了来袭威胁，打击了对美军发动袭击的伊朗军事设施，包括导弹和无人机发射阵地、指挥控制中心，以及情报、监视和侦察节点」，但强调无意寻求局势升级。美媒报道，美军当天空袭了伊朗格什姆港和阿巴斯港，还袭击了伊朗南部霍尔木兹甘省米纳卜市的一处海军检查站。

敦促尽快签署协议

特朗普随后接受美国媒体采访时说，「停火还在继续，仍然有效」，「这只是一个小小警告」。他也坚称谈判「进展很顺利」。他在社交媒体发文，威胁伊朗，如不「迅速签署协议」，美方「将以更猛烈、更暴力」的手段对其打击。伊朗媒体报道，当前霍峡沿线伊朗岛屿及沿海地区局势已恢复正常。

伊朗海军昨日扣押了一艘油轮，据称海军突击队「扣押了涉嫌破坏石油出口和损害伊朗国家利益的海洋科伊号油轮」。这艘油轮被引导至伊朗南部海岸，移交司法机关。阿联酋国防部则称，防空系统拦截了来自伊朗的2枚弹道导弹和3架无人机，3人受伤。

沙特阿拉伯阿拉比亚电视台援引外交人士消息报道，缓和局势的努力仍在继续，预计伊方于当地时间周五就美国提出的方案作出回应。美方日前通过巴基斯坦向伊朗递交一页纸的谅解备忘录。如果达成一致，双方将先宣布结束战事，并启动为期30天的细则谈判。备忘录有14个条款，包括伊朗承诺暂停铀浓缩活动，美国同意解除制裁并解冻数十亿美元伊朗资产、双方解除对霍峡通航的限制等。备忘录并为更详细的核问题谈判设定框架。