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星战男星发AI特朗普墓碑图 遭白宫斥病态后删除并道歉

即时国际
更新时间：08:52 2026-05-09 HKT
发布时间：08:52 2026-05-09 HKT

《星球大战》（Star Wars）系列电影资深男星麦咸美（Mark Hamill）近日在社交媒体发文，附上一张美国总统特朗普（Donald Trump）疑似躺在坟上的人工智能（AI）生成图片，引发争议。白宫批评他「病态」，煽动暴力，麦咸美随后删除图片并道歉。

在星战系列电影饰演路克．天行者（Luke Skywalker）而享誉国际的麦咸美，在社交媒体平台Bluesky贴文并附上一张AI生成图片，图中可看到特朗普闭眼躺在泥地上，图片配文为「但愿如此（If Only）」。头顶方向有一块墓碑，写上：「特朗普 1946-2024」。

麦咸美随后删除图片并道歉。路透社
麦咸美随后删除图片并道歉。路透社
麦咸美（右一）在在星战系列电影饰演路克．天行者。美联社
麦咸美（右一）在在星战系列电影饰演路克．天行者。美联社
特朗普在过去2年内3度遭遇暗杀企图。路透社
特朗普在过去2年内3度遭遇暗杀企图。路透社

盼永远在历史书中蒙羞

麦咸美的贴文写道：「但愿他活得足够长，亲眼目睹自己在中期选举无可避免的惨败，为他史无前例的腐败行为承担责任，被弹劾、定罪，并因其无数罪行而蒙羞。活得足够长，可让他明白他将永远在历史书中蒙羞，」

白宫则在X平台针对此事回应指，麦咸美是「一个病态的人」。

白宫斥煽动暴力

白宫发言人英格尔说：「3天前，奥巴马刚和这个精神错乱的疯子一起出现在一段片段中，现在，这个人竟然呼吁特朗普总统去死。为什么奥巴马和民主党人不谴责这种令人作呕的暴力煽动？

白宫新闻团队亦发文指出：「这些激进的左派疯子就是控制不住自己，正是这种言论，在过去2年内引发3次针对我们总统的暗杀企图。」

麦咸美：应活下去为罪行负责

麦咸美的Bluesky帐号随后删除上述AI生成图像，并发文说：「为了更清晰地表达，我做了以下修改：『他应该活得足够长，以便为他的罪行承担责任。』实际上，我希望他活下去，但如果你觉得这张图片不合适，我深表歉意。」

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