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英国地方选举工党惨败 骨干促施纪贤定辞职时间表 改革党夺逾1400席成大赢家

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更新时间：03:35 2026-05-09 HKT
发布时间：03:35 2026-05-09 HKT

英国于5月7日举行地方选举，截至英国英国周六凌晨零时（香港周六早上七时），点票仍在进行中。从目前结果显示，英国政坛版图几可肯定大变天。执政工党在多个票仓遭遇「灾难性」失利，目前已确定失去逾1000个席位。相比之下，由法拉奇（Nigel Farage）领导的改革党（Reform UK）表现强劲，接连在多个选区报捷，新增1200多个席位，夺下多区议会控制权，包括伦敦部分地区和大曼彻斯特区。法拉奇形容，这场选战成功「扫走」两大老牌政党。

工党痛失威尔斯议会数十年执政地位

截至英国周六凌晨零时，工党在已完成点算的选区，大失逾1000个席位。其中在威尔斯议会（Senedd），工党更遭遇历史性挫败，失去了自1999年权力下放以来在威尔斯的统治地位。

  • 选举结果：左翼的威尔斯党（Plaid Cymru）取得43席成为第一大党；改革党紧随其后夺得34席；而工党仅保住9席。

  • 领袖下台：威尔斯首席大臣、工党领袖埃卢内德·摩根（Eluned Morgan）不仅失去议席，更宣布辞去党魁职务以示负责。她承认结果是「灾难性」的，强调工党必须重新定位为「工人阶级政党」。

  • 截至英国周六凌晨零时（香港周六早上七时）的各党所得地方议席增减趋势。《电邮报》截图
    截至英国周六凌晨零时（香港周六早上七时）的各党所得地方议席增减趋势。《电邮报》截图
  • 工党在威尔斯遭遇历史性挫败，失去了自1999年权力下放以来的统治地位 ，威尔斯首席大臣、工党领袖埃卢内德·摩根（Eluned Morgan）宣布辞去党魁职务以示负责。路透社
    工党在威尔斯遭遇历史性挫败，失去了自1999年权力下放以来的统治地位 ，威尔斯首席大臣、工党领袖埃卢内德·摩根（Eluned Morgan）宣布辞去党魁职务以示负责。路透社
  • 法拉奇形容，这场选战成功「扫走」两大老牌政党。美联社
    法拉奇形容，这场选战成功「扫走」两大老牌政党。美联社

改革党横扫伦敦及大曼彻斯特

改革党在全英各地取得突破，迄今已赢得约1400个议席，新增席位1200多个。其中较受关注的选区，包括在伦敦黑弗灵区（Havering）市议会取得压倒性胜利，在55席中夺得39席，这是该党首次在伦敦自治市镇报捷，而保守党则在该区全军覆没。

此外，在中北部大镇曼城，于塔姆赛德（Tameside）议会改选中，改革党横扫19个席位中的18个，终结工党数十年的控制权。

施纪贤面临下台压力

面对惨烈的选举结果，工党内部出现要求首相施纪贤（Keir Starmer）下台的声音。前主席伊恩·拉弗利（Ian Lavery）警告，若施纪贤不下台将会「杀死」工党。媒体更报道指，工党内多名议员及骨干，包括能源大臣文立彬等，私下或公开要求施纪贤订立下台时间表。

施纪贤在记者会上承认结果令人痛心并表示会负责，但强调不会「一走了之」，即拒绝辞职。报道指，施纪贤获国防大臣贺理安（John Healey）等支持留任。

在此次选举中，保守党亦流失至少400多个议席，成第二输家。

 

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