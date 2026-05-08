美国政府公布首批UFO文件 「公众可自行判断」

据美国媒体报道，美国国防部5月8日开始公布首批「与外星人、地外生命、不明空中现象（UAP）以及不明飞行物（UFO）相关」的政府文件，并表示公众可以自行判断相关内容。



首批公开内容包括162份文件，例如美国国务院旧电报、联邦调查局（FBI）文件以及美国太空总署（NASA）载人航天任务记录等。

相关新闻：美国防部公布757宗UFO报告 包括神秘物体险撞商业客机

其中一份文件详细记录了一场FBI访谈：一名「无人机飞行员」表示，2023年9月曾目击一个「线状物体」，其发出的光亮到「甚至能看清光中的条纹」。访谈记录称：「该物体持续可见约5至10秒，随后灯光熄灭，物体消失。」

另一份文件则是一张来自1972年阿波罗17号任务的NASA照片，图中出现三个呈三角排列的光点。五角大楼在说明中表示：「目前对这一异常现像的性质尚无共识」，但新的初步分析显示，它可能是一个「实体物体」。

相关新闻：美国防部被指带头散播UFO假资讯 真实目的曝光

五角大楼多年来一直在推进UFO相关文件解密工作，美国国会则于2022年设立专门办公室负责相关材料公开。该办公室于2024年发布的首份报告披露了数百宗新的UAP事件，但未发现任何证据表明美国政府曾确认发现外星科技。

今次公开的首批文件还涉及白宫、美国国家情报总监办公室、能源部等多个部门的文件 。国防部表示，未来还将持续分批公布更多相关文件。

美国总统特朗普今年2月以「美国公众非常感兴趣」为由，要求政府机构着手公开关于不明飞行物、不明航空现象以及外星人可能存在的政府文件。特朗普4月17日又公开称，政府工作人员梳理有关UFO的材料时发现了不少「有趣的文件」，将很快公开。