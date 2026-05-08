伊朗局势｜伊朗成立新机构 征收霍尔木兹通行费并审批许可证

航运杂志《劳氏日报》（Lloyd's List）周五报道，伊朗已成立一个新机构，负责审批船舶通过霍尔木兹海峡的通行许可并向船舶收取通行费。该报该杂志补充指出「船舶必须提交详细的所有权、保险、船员资讯和预计航行路线记录」，并引用了该管理局发送的一份表格。

《劳氏日报》专门提供航运和海事贸易新闻及情报的行业杂志。该杂志引用了该管理局发送的一份表格，并指出：「船舶必须提交详细的所有权、保险、船员资讯和预计航行路线记录。」

周二，伊朗英语电视台Press TV报道称，伊朗已建立一套「对霍尔木兹海峡行使主权的系统」，并通过邮箱[email protected]向通过海峡的船舶发送「规定」。

同一时间，华盛顿方面正努力推动一项协议，以重新开放德黑兰关闭的这条战略水道。美国总统特朗普暂停了一项旨在强行打通霍尔木兹海峡的「自由计划」行动，理由是希望与伊朗达成协议。

自2月底爆发战争以来，德黑兰一直封锁霍尔木兹这条对全球至关重要的水道，全球五分之一的石油通常都要经过这里运送。

美国已对伊朗在波斯湾的港口实施封锁，该水域的冲突不断升级，令人们对迅速达成协议永久结束战争的希望变得渺茫。

美军早前称伊朗军队向3艘美国军舰发射了飞弹、无人机和小型船只，但都没有击中目标。美方拦截后采取反击行动，打击伊朗的军事设施。伊朗中央军方则反驳说，冲突的起因是美国舰艇袭击了一艘驶往霍尔木兹海峡的伊朗民用油轮。