英国地方选举｜工党传统票仓失守受挫　施纪贤受质疑称「不会一走了之」

英国5月7日举行地方选举，初步开票结果显示，首相施纪贤（Keir Starmer）领导的工党遭遇挫败，反映选民对政府的不满。2年前在全国大选中大胜的施纪贤，如今政治前途面临质疑。



施纪贤回应表示，「不会一走了之，让国家陷入混乱」。他坦言：「这没什么好粉饰的。当选民发出这样的讯息时，我们必须反思，必须回应。」

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路透社报导，根据夜间完成的部分计票结果，工党在多地流失大量选票，失利范围包括传统上是工党票仓的英格兰中部与北部前工业地区，以及伦敦部分地区。最大受惠者是由脱欧（Brexit）推手法拉奇（Nigel Farage）领导、主张反移民的民粹「英国改革党」（Reform UK），该党在英格兰斩获逾200个地方议会席次，且有望在苏格兰和威尔斯跃升为主要反对势力。

法拉奇表示，目前的趋势表明，工党正在被他的政党「彻底击败」。他说：「这不仅对我们党而言意义重大，对英国政治的全面重塑也意义非凡。」

施纪贤面临下台压力

在英国2029年举行下届国会大选前，这场地方选举被视为最具指标性的民意测试。英格兰136个地方议会改选约5000个席位，威尔斯及苏格兰议会则全面改选。部分工党议员表示，若工党在苏格兰表现不佳、失守威尔斯，且无法保住目前在英格兰约2500个地方议会席位的多数席次，施纪贤将再度面临下台压力，甚至可能被要求订出交棒时程。

初步开票结果显示，英国传统上由两党主导的政治格局持续瓦解，多党竞争态势日益明显。分析人士指出，这是英国政治近百年来最大的变革之一。曾占主导地位的工党与保守党，其选票逐渐流向英国改革党，或政治光谱另一端的左派绿党（Green Party）。此外，外界预期民族主义政党将在苏格兰和威尔斯胜选。