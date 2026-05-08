汉坦病毒｜阿根廷拒重入世卫 一年内病例翻倍

「洪迪厄斯号」（Hondius）邮轮爆发汉坦病毒疫情，引发全球关注，世界卫生组织（WHO）建议美国以及拉丁美洲汉坦病毒感染率最高的国家阿根廷，重新考虑退出该组织的决定。阿根廷卫生部7日在社交平台X发文回应，拒绝重新加入，并强调有能力保护国民健康。



阿根廷卫生部称，当局拥有保护国民健康的医疗能力和政治意愿，将保持与相关国际组织和国家的合作，但不会放弃制定自身卫生决策的权力。

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5月7日，阿根廷卫生部拒绝重入世卫之声明。Ministerio de Salud de la Nación@X

阿根廷汉坦感染率冠绝拉美

有数据显示，世卫长期把阿根廷列为拉丁美洲汉坦病毒感染率最高的国家，自去年6月以来，该国已报告101宗汉坦病毒感染病例，约为前一年的两倍。而今次邮轮疫情的汉坦病毒找到名为安第斯（Andes）的病毒株，阿根廷卫生部称去年有近三分之一的病例死于此病毒株。

「洪迪厄斯号」邮轮4月1日驶离阿根廷火地岛省首府乌斯怀亚，驶往大西洋岛国佛得角，途中爆发汉坦病毒疫情。阿根廷卫生部6日说，由于目前无法证实感染源在阿根廷境内，卫生部将持续监测疫情形势，加强与各省政府以及国际组织协调。