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印尼杜科诺火山爆发 登山团无视禁令3死15送院

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更新时间：17:30 2026-05-08 HKT
发布时间：17:30 2026-05-08 HKT

印尼东部哈马赫拉岛（Halmahera）的杜科诺火山（Mount Dukono）爆发，造成3人死亡，死者分别是2名新加坡人及一名当地登山客。事故涉及一个20人的登山团无视禁令擅闯禁区，其中 9 人为新加坡籍。

火山于5月8日当地时间上午7时41分发生剧烈喷发，火山灰直冲 10 公里高空。由于火山持续喷发且地形崎岖，救援工作受干扰，罹难者遗体仍留在海拔较高的地方，2名搬运工留在山上为救援人员带路，其余15人已安全撤离送院。

印尼国家搜救机构（Basarnas）发布声明称，登山团闯禁区可能是由于「旅游经营者或个人疏忽」所致。当局正在继续收集信息，以全面了解事件经过。

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