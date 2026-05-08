美突击搜查8邮轮拘捕28人 涉迪士尼「魔法号」员工 疑藏儿童色情影像

美国海关与边境保护局（CBP）近期突击搜查加州圣迭戈港（San Diego）8艘停靠邮轮，以涉嫌持有、散布及观看儿童性剥削影像为由，逮捕28名外籍船员，其中部分嫌犯来自迪士尼邮轮。有迪士尼邮轮乘客目睹数名员工遭逮捕，感到震惊并拍下过程。迪士尼方面强调，对此类行为采取零容忍政策，并全力配合执法部门调查，同时重申大多数被捕的人并非迪士尼员工。

乘客目击拘捕过程 感震惊

据霍士新闻报道，CBP于4月23日至27日搜查该8艘邮轮，当中包括刚结束5天航程的迪士尼邮轮「魔法号」（Disney Magic），当时「魔法号」正在圣迭戈港卸载物资。女乘客梅塔（Dharmi Mehta）目睹在5天航程中担任服务生的船员被捕，对方当时「身穿西装外套、打领带的全套制服」，另有数名被捕员工仍穿著厨师制服、挂著名牌遭押走，而这一幕令她相当不安。

迪士尼邮轮「魔法号」有员工被捕。维基百科

美国当局上月底对圣迭戈港的8艘邮轮进行突击搜查，其中包括刚结束5天航程的迪士尼邮轮「魔法号」。法新社

CBP表示，28名被捕者包括26名菲律宾、一名印尼及一名葡萄牙人，其中27人被发现涉及接收、持有、运输、散布或观看儿童性剥削素材或儿童色情内容。所有嫌犯的签证都已撤销，并且将被驱逐出境。

迪士尼邮轮：零容忍此类行为

暂时不清楚其中多少人为迪士尼邮轮员工，迪士尼迅速发声明强调，公司们对此类行为采取零容忍政策，并全力配合执法机关调查。

迪士尼邮轮又指，大多数涉案人员并非来自迪士尼邮轮公司，而那些曾经任职该公司者，均已被解雇，而且永不录用。

目前尚不清楚除迪士尼之外，其他涉案船员分别在哪些邮轮上工作。