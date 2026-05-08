Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美突击搜查8邮轮拘捕28人 涉迪士尼「魔法号」员工 疑藏儿童色情影像

即时国际
更新时间：14:43 2026-05-08 HKT
发布时间：14:43 2026-05-08 HKT

美国海关与边境保护局（CBP）近期突击搜查加州圣迭戈港（San Diego）8艘停靠邮轮，以涉嫌持有、散布及观看儿童性剥削影像为由，逮捕28名外籍船员，其中部分嫌犯来自迪士尼邮轮。有迪士尼邮轮乘客目睹数名员工遭逮捕，感到震惊并拍下过程。迪士尼方面强调，对此类行为采取零容忍政策，并全力配合执法部门调查，同时重申大多数被捕的人并非迪士尼员工。

乘客目击拘捕过程 感震惊

据霍士新闻报道，CBP于4月23日至27日搜查该8艘邮轮，当中包括刚结束5天航程的迪士尼邮轮「魔法号」（Disney Magic），当时「魔法号」正在圣迭戈港卸载物资。女乘客梅塔（Dharmi Mehta）目睹在5天航程中担任服务生的船员被捕，对方当时「身穿西装外套、打领带的全套制服」，另有数名被捕员工仍穿著厨师制服、挂著名牌遭押走，而这一幕令她相当不安。

迪士尼邮轮「魔法号」有员工被捕。维基百科
迪士尼邮轮「魔法号」有员工被捕。维基百科
美国当局上月底对圣迭戈港的8艘邮轮进行突击搜查，其中包括刚结束5天航程的迪士尼邮轮「魔法号」。法新社
美国当局上月底对圣迭戈港的8艘邮轮进行突击搜查，其中包括刚结束5天航程的迪士尼邮轮「魔法号」。法新社

CBP表示，28名被捕者包括26名菲律宾、一名印尼及一名葡萄牙人，其中27人被发现涉及接收、持有、运输、散布或观看儿童性剥削素材或儿童色情内容。所有嫌犯的签证都已撤销，并且将被驱逐出境。

迪士尼邮轮：零容忍此类行为

暂时不清楚其中多少人为迪士尼邮轮员工，迪士尼迅速发声明强调，公司们对此类行为采取零容忍政策，并全力配合执法机关调查。

迪士尼邮轮又指，大多数涉案人员并非来自迪士尼邮轮公司，而那些曾经任职该公司者，均已被解雇，而且永不录用。

目前尚不清楚除迪士尼之外，其他涉案船员分别在哪些邮轮上工作。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李家鼎公开录音揭大仔真面目 李泳汉粗口逼供谋2百万定期：你有冇搞X错？你吹呀？屋契喺我手
李家鼎公开录音揭大仔真面目 李泳汉粗口逼供谋2百万定期：你有冇搞X错？你吹呀？屋契喺我手
影视圈
4小时前
将军澳发霉废屋大变身 孝顺仔斥55万为八旬母造安乐窝 巧用一招增设外佣床位
将军澳发霉废屋大变身 孝顺仔斥55万为八旬母造安乐窝 巧用一招增设外佣床位
家居装修
9小时前
90年代「最丑港姐」莫可欣近照罕曝光 曾传与陈淑兰争方中信爆掌掴事件 被指搞大肚逼婚？
90年代「最丑港姐」莫可欣近照罕曝光 曾传与陈淑兰争方中信爆掌掴事件 被指搞大肚逼婚？
影视圈
6小时前
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
2026-05-06 18:12 HKT
公屋首派险中伏！全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
公屋首派险中伏 全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
时事热话
23小时前
蒙面贼铜锣湾当街抢手机 夜归女一招退敌：抢唔到仲唔死心想再嚟 同区受害人：我撞到佢｜Juicy叮
蒙面贼铜锣湾当街抢手机 夜归女一招退敌：抢唔到仲唔死心想再嚟 同区受害人：我撞到佢｜Juicy叮
时事热话
4小时前
星岛申诉王 | 网上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反击 名牌店主：市价300万 「配货」才买到
星岛申诉王 | 网上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反击 名牌店主：市价300万 「配货」才买到
申诉热话
19小时前
李家鼎惊爆离巢TVB不获续约 效力逾40年忠心耿耿 《阿爷厨房》爆红挨出病憔悴暴瘦
李家鼎惊爆离巢TVB不获续约 效力逾40年忠心耿耿 《阿爷厨房》爆红挨出病憔悴暴瘦
影视圈
3小时前
85岁何守信面色红润现身 一头银发出镜依然精灵 昔日亚视一哥同框更显苍老疲态毕露
85岁何守信面色红润现身 一头银发出镜依然精灵 昔日亚视一哥同框更显苍老疲态毕露
影视圈
20小时前
伊朗局势 | 中国油轮于霍尔木兹海峡首遇袭
伊朗局势 | 中国油轮于霍尔木兹海峡首遇袭
即时国际
5小时前